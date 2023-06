Język programowania Go firmy Google ogłosił niedawno dostępność wersji kandydującej 1.21, wprowadzającej szereg nowych funkcji i ulepszeń, w tym wbudowane funkcje, optymalizację sterowaną profilami (PGO) i zakwaterowanie w WebAssembly. Wersja kandydująca została opublikowana 21 czerwca i można ją pobrać ze strony internetowej projektu. Ostateczna wersja produkcyjna spodziewana jest w sierpniu.

Najnowsza wersja wprowadza trzy wbudowane funkcje: min , max i clear . Funkcje min i max obliczają odpowiednio najmniejszą lub największą wartość ustalonego zestawu argumentów lub uporządkowanych typów, podczas gdy funkcja clear usuwa lub zeruje wszystkie elementy mapy, wycinka lub parametru typu.

Optymalizacja sterowana profilami, początkowo zaprezentowana w Go 1.20 w lutym, jest teraz ogólnie dostępna. PGO pozwala łańcuchowi narzędzi kompilatora na wykonywanie optymalizacji specyficznych dla obciążenia i aplikacji w oparciu o informacje o profilu uruchomieniowym. Deweloperzy projektu Go ujawnili, że wdrożenie PGO doprowadziło do poprawy wydajności w zakresie od 2% do 7% w różnych programach. Dodatkowo, kompilator Go został przebudowany z włączonym PGO.

Dalsze ulepszenia wydajności zostały osiągnięte w Go 1.21, w tym potencjalne 40% zmniejszenie opóźnienia ogona dla niektórych aplikacji poprzez dostrojenie garbage collectora. Ponadto, zbieranie śladów w czasie wykonywania przy użyciu pakietu runtime/trace wiąże się ze znacznie niższym kosztem procesora w systemach AMD64 i Arm64.

Oczekuje się, że te postępy w Go 1.21 będą sprzyjać bardziej wydajnemu i produktywnemu doświadczeniu programistycznemu. Ponieważ platformy no-code, takie jak AppMaster.io, nadal zyskują popularność w świecie tworzenia oprogramowania, zaczęły one również wykorzystywać moc języków programowania, takich jak Go, do łatwego tworzenia skalowalnych, wysokowydajnych aplikacji.