أعلنت لغة برمجة Google Go مؤخرًا عن توفر الإصدار 1.21 المرشح ، حيث قدمت مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة بما في ذلك الوظائف المضمنة والتحسين الموجه للملف الشخصي (PGO) ووسائل الراحة WebAssembly. تم نشر الإصدار المرشح في 21 يونيو ويمكن تنزيله من موقع الويب الخاص بالمشروع. ومن المتوقع أن يصدر الإنتاج النهائي في أغسطس.

يقدم أحدث إصدار ثلاث وظائف مضمنة: min ، max ، and clear . تحسب الدالتان min و max أصغر أو أكبر قيمة ، على التوالي ، لمجموعة ثابتة من الوسيطات أو الأنواع المرتبة ، بينما تحذف الدالة clear جميع عناصر الخريطة أو الشريحة أو نوع معلمة أو تنفر منها أصفارًا.

التحسين الموجه بالملف الشخصي ، الذي تمت معاينته مبدئيًا في Go 1.20 في فبراير ، متاح الآن بشكل عام. يسمح PGO لسلسلة أدوات المترجم بإجراء تحسينات خاصة بحمل العمل والتطبيق بناءً على معلومات ملف تعريف وقت التشغيل. كشف مطورو مشروع Go أن تنفيذ PGO أدى إلى تحسينات في الأداء تتراوح من 2٪ إلى 7٪ عبر مختلف البرامج. بالإضافة إلى ذلك ، تمت إعادة بناء مترجم Go مع تمكين PGO.

تم تحقيق المزيد من التحسينات في الأداء في Go 1.21 ، بما في ذلك تقليل محتمل بنسبة 40٪ في زمن انتقال الذيل لتطبيقات معينة من خلال ضبط جامع البيانات المهملة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مجموعة تتبع وقت التشغيل باستخدام حزمة runtime/trace تشهد انخفاضًا كبيرًا في تكلفة وحدة المعالجة المركزية على أنظمة AMD64 و Arm64.

من المتوقع أن تعزز هذه التطورات في Go 1.21 تجربة تطوير أكثر كفاءة وإنتاجية. نظرًا لأن الأنظمة no-code مثل AppMaster.io تواصل اكتساب شعبية في عالم تطوير البرامج ، فقد بدأت أيضًا في الاستفادة من قوة لغات البرمجة مثل Go لبناء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء بسهولة.