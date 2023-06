ภาษาโปรแกรม Go ของ Google เพิ่งประกาศความพร้อมใช้งานของผู้สมัครรุ่น 1.21 โดยแนะนำคุณสมบัติและการปรับปรุงใหม่มากมาย รวมถึงฟังก์ชันในตัว การเพิ่มประสิทธิภาพแบบแนะนำโปรไฟล์ (PGO) และการช่วยเหลือ WebAssembly ผู้สมัครเผยแพร่ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โครงการ การผลิตขั้นสุดท้ายคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม

เวอร์ชันล่าสุดแนะนำฟังก์ชันในตัวสามฟังก์ชัน: min , max , และ clear ฟังก์ชัน min และ max คำนวณค่าที่น้อยที่สุดหรือมากที่สุดตามลำดับ ของชุดอาร์กิวเมนต์คงที่หรือประเภทที่เรียงลำดับ ในขณะที่ฟังก์ชัน clear จะลบหรือทำให้องค์ประกอบทั้งหมดของพารามิเตอร์ map, slice หรือ type เป็นศูนย์

การปรับให้เหมาะสมตามคำแนะนำโปรไฟล์ ซึ่งแสดงตัวอย่างครั้งแรกใน Go 1.20 ในเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมใช้งานโดยทั่วไปแล้ว PGO อนุญาตให้คอมไพเลอร์ toolchain ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะเวิร์กโหลดและเฉพาะแอปพลิเคชันตามข้อมูลโปรไฟล์รันไทม์ ผู้พัฒนาโครงการ The Go เปิดเผยว่าการนำ PGO ไปใช้ได้นำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพตั้งแต่ 2% ถึง 7% ในโปรแกรมต่างๆ นอกจากนี้ คอมไพเลอร์ Go ยังได้รับการสร้างขึ้นใหม่โดยเปิดใช้งาน PGO

การปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มเติมได้รับความสำเร็จใน Go 1.21 รวมถึงการลดเวลาแฝงหางที่เป็นไปได้ 40% สำหรับแอปพลิเคชันบางอย่างผ่านการปรับแต่งตัวรวบรวมขยะ นอกจากนี้ การรวบรวมการติดตามรันไทม์โดยใช้แพ็คเกจ runtime/trace ยังทำให้ต้นทุน CPU ลดลงอย่างมากในระบบ AMD64 และ Arm64

ความก้าวหน้าเหล่านี้ใน Go 1.21 คาดว่าจะส่งเสริมประสบการณ์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากแพลตฟอร์ม no-code เช่น AppMaster.io ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ พวกเขายังได้เริ่มใช้ประโยชน์จากพลังของภาษาโปรแกรมเช่น Go เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสูงได้อย่างง่ายดาย