谷歌的Go编程语言最近宣布推出其1.21候选版本，引入了一系列的新功能和改进，包括内置函数、配置文件引导的优化（PGO）和WebAssembly的容纳。该候选版本于6月21日发布，可以从项目网站下载。最终的生产版本预计将在8月发布。

最新版本引入了三个内置函数： min 、 max 和 clear 。 min 和 max 函数分别计算固定参数集或有序类型的最小或最大值，而 clear 函数则删除或清空map、slice或type参数类型的所有元素。

配置文件引导的优化，最初在2月份的Go 1.20中预览，现在已经普遍可用。PGO允许编译器工具链根据运行时配置文件信息执行特定工作负载和特定应用的优化。Go项目开发人员透露，实施PGO后，各种程序的性能得到了2%至7%的改善。此外，Go编译器已经在启用PGO的情况下进行了重建。

在Go 1.21中已经实现了进一步的性能提升，包括通过垃圾收集器的调整，某些应用程序的尾部延迟可能减少40%。此外，在AMD64和Arm64系统上，使用 runtime/trace 包的运行时跟踪收集的CPU成本大大降低。

Go 1.21中的这些进步预计将促进更有效和更有成效的开发体验。随着AppMaster.io等no-code 平台在软件开发领域的不断普及，它们也开始利用Go等编程语言的力量，轻松构建可扩展的高性能应用程序。