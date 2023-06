Il linguaggio di programmazione Go di Google ha recentemente annunciato la disponibilità della release candidate 1.21, che introduce una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui le funzioni integrate, l'ottimizzazione guidata dal profilo (PGO) e le sistemazioni WebAssembly. La release candidate è stata pubblicata il 21 giugno e può essere scaricata dal sito web del progetto. La versione finale di produzione è prevista per agosto.

L'ultima versione introduce tre funzioni integrate: min , max e clear . Le funzioni min e max calcolano rispettivamente il valore più piccolo o più grande di un insieme fisso di argomenti o tipi ordinati, mentre la funzione clear cancella o azzera tutti gli elementi di una mappa, di una slice o di un tipo di parametro.

L'ottimizzazione guidata dal profilo, inizialmente presentata in anteprima in Go 1.20 a febbraio, è ora generalmente disponibile. PGO consente alla catena di strumenti del compilatore di eseguire ottimizzazioni specifiche per il carico di lavoro e per l'applicazione in base alle informazioni sul profilo di runtime. Gli sviluppatori del progetto Go hanno rivelato che l'implementazione di PGO ha portato a miglioramenti delle prestazioni che vanno dal 2% al 7% in vari programmi. Inoltre, il compilatore Go è stato ricostruito con PGO abilitato.

In Go 1.21 sono stati ottenuti ulteriori miglioramenti delle prestazioni, tra cui una potenziale riduzione del 40% della latenza di coda per alcune applicazioni grazie alla regolazione del garbage collector. Inoltre, la raccolta di tracce a tempo di esecuzione utilizzando il pacchetto runtime/trace vede un costo della CPU sostanzialmente inferiore sui sistemi AMD64 e Arm64.

Questi progressi in Go 1.21 dovrebbero favorire un'esperienza di sviluppo più efficiente e produttiva. Le piattaforme no-code, come AppMaster.io, continuano a guadagnare popolarità nel mondo dello sviluppo software e hanno iniziato a sfruttare la potenza dei linguaggi di programmazione come Go per creare applicazioni scalabili e ad alte prestazioni con facilità.