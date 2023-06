Ngôn ngữ lập trình Go của Google gần đây đã thông báo về sự sẵn có của ứng cử viên phát hành 1.21, giới thiệu một loạt các tính năng và cải tiến mới bao gồm các chức năng tích hợp sẵn, tối ưu hóa theo hướng dẫn cấu hình (PGO) và các điều chỉnh WebAssugging. Ứng cử viên phát hành đã được xuất bản vào ngày 21 tháng 6 và có thể được tải xuống từ trang web của dự án. Bản phát hành sản xuất cuối cùng dự kiến ​​​​vào tháng Tám.

Phiên bản mới nhất giới thiệu ba hàm tích hợp sẵn: min , max và clear . Các hàm min và max tính toán giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất tương ứng của một tập hợp cố định các đối số hoặc các loại được sắp xếp, trong khi hàm clear xóa hoặc loại bỏ tất cả các thành phần của loại tham số map, slice hoặc type.

Tính năng tối ưu hóa theo hướng dẫn cấu hình, được xem trước lần đầu trong Go 1.20 vào tháng 2, hiện đã khả dụng rộng rãi. PGO cho phép chuỗi công cụ biên dịch thực hiện các tối ưu hóa dành riêng cho khối lượng công việc và dành riêng cho ứng dụng dựa trên thông tin cấu hình thời gian chạy. Các nhà phát triển dự án Go tiết lộ rằng việc triển khai PGO đã giúp cải thiện hiệu suất từ ​​2% đến 7% trên các chương trình khác nhau. Ngoài ra, trình biên dịch Go đã được xây dựng lại khi bật PGO.

Các cải tiến hiệu suất khác đã đạt được trong Go 1.21, bao gồm khả năng giảm 40% độ trễ đuôi cho một số ứng dụng nhất định thông qua điều chỉnh trình thu gom rác. Ngoài ra, việc thu thập dấu vết thời gian chạy bằng cách sử dụng gói runtime/trace cho thấy chi phí CPU thấp hơn đáng kể trên các hệ thống AMD64 và Arm64.

Những tiến bộ này trong Go 1.21 dự kiến ​​sẽ thúc đẩy trải nghiệm phát triển hiệu quả và năng suất hơn. Khi các nền tảng no-code như AppMaster.io tiếp tục trở nên phổ biến trong thế giới phát triển phần mềm, chúng cũng đã bắt đầu tận dụng sức mạnh của các ngôn ngữ lập trình như Go để dễ dàng xây dựng các ứng dụng hiệu suất cao, có thể mở rộng.