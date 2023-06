Google의 Go 프로그래밍 언어는 최근 1.21 릴리스 후보의 가용성을 발표하여 내장 기능, 프로필 기반 최적화(PGO) 및 WebAssembly 조정을 포함하여 다양한 새로운 기능과 개선 사항을 도입했습니다. 릴리스 후보는 6월 21일에 게시되었으며 프로젝트 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 최종 생산 릴리스는 8월로 예정되어 있습니다.

최신 버전에는 min , max 및 clear 의 세 가지 내장 함수가 도입되었습니다. min 및 max 함수는 고정된 인수 집합 또는 정렬된 유형의 최소값 또는 최대값을 각각 계산하는 반면 clear 함수는 맵, 슬라이스 또는 유형 매개변수 유형의 모든 요소를 ​​삭제하거나 0으로 만듭니다.

2월에 Go 1.20에서 처음으로 선보인 프로필 기반 최적화가 이제 일반적으로 사용 가능합니다. PGO를 사용하면 컴파일러 도구 체인이 런타임 프로필 정보를 기반으로 워크로드별 및 애플리케이션별 최적화를 수행할 수 있습니다. Go 프로젝트 개발자들은 PGO 구현으로 다양한 프로그램에서 2%에서 7%에 이르는 성능 향상을 가져왔다고 밝혔습니다. 또한 Go 컴파일러는 PGO가 활성화된 상태로 다시 빌드되었습니다.

Go 1.21에서는 가비지 수집기 튜닝을 통해 특정 애플리케이션의 꼬리 대기 시간을 40% 단축하는 등 성능이 더욱 향상되었습니다. 또한 runtime/trace 패키지를 사용하는 런타임 추적 수집은 AMD64 및 Arm64 시스템에서 상당히 낮은 CPU 비용을 확인합니다.

Go 1.21의 이러한 발전은 보다 효율적이고 생산적인 개발 경험을 촉진할 것으로 기대됩니다. AppMaster.io 와 같은 no-code 플랫폼이 소프트웨어 개발 세계에서 계속 인기를 얻으면서 Go와 같은 프로그래밍 언어의 힘을 활용하여 확장 가능한 고성능 애플리케이션을 쉽게 구축하기 시작했습니다.