Kod birleştirmeyi geliştirmeye yönelik önemli bir adım atan GitHub, merakla beklenen Birleştirme Kuyruğu'nu başlattı. Genellikle bir ekibin en aktif olarak bağlı dallarındaki kalıcı darboğaza bir çözüm olarak görülen araç, çekme isteklerini birleştirme acelesini etkili bir şekilde ortadan kaldırır ve böylece geliştirme ekipleri arasındaki işbirliği çıtasını yükseltir.

Genel kullanılabilirlikle birlikte bu gelişmiş özellik, artık genel havuzlara sahip yönetilen kuruluşlar altındaki ekipler ve GitHub Enterprise Cloud kullanıcıları için çekme isteği sürecini kolaylaştırabilir. Ekipler bu yenilikçi özelliğe kendi depolarından erişebilir ve çekme isteklerini hemen optimize etmeye başlayabilir.

Öncelikle, Birleştirme Kuyruğu, tek bir şubenin sıklıkla birden fazla kullanıcıdan gelen taahhütleri barındırdığı yüksek performanslı ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış son derece uzmanlaşmış bir araçtır. Birleştirme Kuyruğu başlatılmadan önce, mühendisler kendilerini zamana karşı amansız bir mücadele içinde buldular ve genellikle zaten yaşamla dolup taşan dallarda doğrudan birleşmeye çalıştılar. Doğal olarak, bu tür birleştirme eğilimleri kod çakışmalarını hızlandırdı ve ekibi tekrarlanan işlerin bitmeyen bir döngüsüne soktu.

Neyse ki, GitHub'ın Birleştirme Kuyruğu geçici bir dal oluşturarak tüm iş akışını yeniden şekillendiriyor. Bu dal, ana daldaki en son değişiklikleri, zaten kuyruğa alınmış çekme isteklerindeki değişiklikleri ve çekme isteğinizdeki değişiklikleri barındırır.

Birleştirme Kuyruğu bu geçici şubeyi kurduktan sonra, Sürekli Entegrasyon (CI) süreci devreye girer. Bu CI sürecinin doğasında, gerekli tüm durum incelemesinin temsil şubesinden önce olumlu bir şekilde tamamlanması gerektiği anlayışı olduğuna dikkat etmek çok önemlidir. çekme isteklerine bağlı, birleştirilebilir. Bu nedenle, GitHub'ın varsaydığı gibi, Birleştirme Kuyruğu gerçekten de şube trafik düzenlemesinin özüdür.

