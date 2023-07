코드 병합을 강화하기 위한 실질적인 진전으로 GitHub는 많은 기대를 모았던 병합 대기열을 시작했습니다. 종종 팀에서 가장 활발하게 커밋된 브랜치의 지속적인 병목 현상에 대한 솔루션으로 여겨지는 이 도구는 풀 리퀘스트를 병합하려는 성급함을 효과적으로 제거하여 개발 팀 간의 협업 기준을 높입니다.

일반 가용성을 통해 이 고급 기능은 이제 GitHub Enterprise Cloud 사용자뿐만 아니라 공개 리포지토리가 있는 관리 조직의 팀을 위한 풀 요청 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 팀은 개별 리포지토리 내에서 이 혁신적인 기능에 액세스하고 풀 요청 최적화를 즉시 시작할 수 있습니다.

주로 Merge Queue는 단일 분기가 여러 사용자의 커밋을 자주 수용하는 고성능 팀의 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된 고도로 전문화된 도구입니다. Merge Queue가 도입되기 전에 엔지니어들은 시간과의 끊임없는 투쟁에 직면했으며 종종 이미 생명으로 가득 찬 분기에 직접 병합하려고 시도했습니다. 당연히 이러한 병합 추세는 코드 충돌을 촉발하여 팀을 끝없는 반복 작업의 고리로 안내했습니다.

고맙게도 GitHub의 Merge Queue는 임시 분기를 생성하여 전체 워크플로를 재구성합니다. 이 분기에는 기본 분기의 가장 최근 수정 사항, 이미 대기열에 있는 풀 요청의 변경 사항 및 풀 요청의 변경 사항이 포함됩니다.

병합 대기열이 이 임시 분기를 설정하면 CI(지속적인 통합) 프로세스가 시작됩니다. 이 CI 프로세스에 내재된 모든 필수 상태 조사는 대표 분기 전에 유리하게 완료되어야 한다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 풀 리퀘스트에 연결되어 병합될 수 있습니다. 따라서 GitHub에서 가정한 것처럼 Merge Queue는 실제로 지점 트래픽 규제의 전형입니다.

