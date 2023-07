Con un notevole passo avanti verso il miglioramento dell'unione del codice, GitHub ha lanciato la tanto attesa Merge Queue. Spesso visto come una soluzione al persistente collo di bottiglia sui rami più attivamente impegnati di un team, lo strumento elimina efficacemente la fretta di unire le richieste di pull, alzando così il livello di collaborazione tra i team di sviluppo.

Con la disponibilità generale, questa funzione avanzata può ora semplificare il processo delle richieste di pull per i team delle organizzazioni gestite con repository pubblici e per gli utenti di GitHub Enterprise Cloud. I team possono accedere a questa funzione innovativa all'interno dei loro repository individuali e iniziare immediatamente l'ottimizzazione delle loro richieste di pull.

In primo luogo, la Merge Queue è uno strumento altamente specializzato, creato su misura per soddisfare le esigenze dei team ad alte prestazioni in cui un singolo ramo ospita spesso commit di diversi utenti. Prima dell'introduzione della Merge Queue, gli ingegneri si trovavano in una lotta senza quartiere contro il tempo, spesso tentando di effettuare il merge direttamente su rami che erano già pieni di vita. Naturalmente, queste tendenze di fusione portavano a conflitti di codice, trascinando il team in un ciclo infinito di lavoro ripetuto.

Fortunatamente, la Merge Queue di GitHub modifica l'intero flusso di lavoro creando un ramo intermedio. Questo ramo contiene le modifiche più recenti del ramo base, le modifiche delle richieste di pull già in coda e le alterazioni della vostra richiesta di pull.

Una volta che la Merge Queue ha impostato questo ramo temporaneo, il processo di Continuous Integration (CI) entra in funzione. È fondamentale notare che il processo di CI comprende che tutti i controlli di stato richiesti devono essere completati favorevolmente prima che il ramo di rappresentazione, collegato alle richieste di pull, possa essere unito. Pertanto, come postulato da GitHub, la Merge Queue è davvero l'epitome della regolazione del traffico di rami.

