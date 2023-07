कोड मर्जिंग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, GitHub ने अपनी बहुप्रतीक्षित मर्ज क्यू लॉन्च की है। अक्सर टीम की सबसे सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध शाखाओं पर लगातार बाधा के समाधान के रूप में देखा जाता है, यह उपकरण प्रभावी ढंग से पुल अनुरोधों को मर्ज करने की भीड़ को हटा देता है, इस प्रकार विकास टीमों के बीच सहयोग के लिए बार बढ़ाता है।

सामान्य उपलब्धता के साथ, यह उन्नत सुविधा अब सार्वजनिक रिपॉजिटरी वाले प्रबंधित संगठनों के तहत टीमों के साथ-साथ GitHub एंटरप्राइज क्लाउड उपयोगकर्ताओं के लिए पुल अनुरोध प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकती है। टीमें अपने व्यक्तिगत रिपॉजिटरी के भीतर इस अभिनव सुविधा तक पहुंच सकती हैं और तुरंत अपने पुल अनुरोधों का अनुकूलन शुरू कर सकती हैं।

मुख्य रूप से, मर्ज क्यू उच्च-प्रदर्शन टीमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया एक अत्यधिक विशिष्ट उपकरण है जिसमें एक ही शाखा अक्सर कई उपयोगकर्ताओं के कमिट को समायोजित करती है। मर्ज क्यू के शामिल होने से पहले, इंजीनियरों ने खुद को समय के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष में पाया, अक्सर सीधे उन शाखाओं में विलय करने का प्रयास किया जो पहले से ही जीवन से भरपूर थे। स्वाभाविक रूप से, इस तरह के विलय के रुझान ने कोड टकराव को जन्म दिया, जिससे टीम को बार-बार काम करने के अंतहीन चक्र में डाल दिया गया।

शुक्र है, GitHub की मर्ज कतार एक अंतरिम शाखा बनाकर संपूर्ण वर्कफ़्लो को नया आकार देती है। इस शाखा में आधार शाखा से नवीनतम संशोधन, पहले से कतारबद्ध पुल अनुरोधों से परिवर्तन और आपके पुल अनुरोध से परिवर्तन शामिल हैं।

एक बार जब मर्ज कतार इस अस्थायी शाखा को स्थापित कर देती है, तो सतत एकीकरण (सीआई) प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, इस सीआई प्रक्रिया में अंतर्निहित एक समझ है कि सभी अपेक्षित स्थिति जांच प्रतिनिधित्व शाखा से पहले अनुकूल रूप से पूरी होनी चाहिए। पुल अनुरोधों से जुड़ा, मर्ज किया जा सकता है। इसलिए, जैसा कि GitHub ने कहा है, मर्ज क्यू वास्तव में शाखा यातायात विनियमन का प्रतीक है।

