في خطوة كبيرة نحو تعزيز دمج الكود ، أطلقت GitHub قائمة Merge Queue التي طال انتظارها. غالبًا ما يُنظر إلى الأداة على أنها حل لعنق الزجاجة المستمر في الفروع الأكثر التزامًا بالفريق ، وتزيل الأداة بشكل فعال الاندفاع لدمج طلبات السحب ، وبالتالي ترفع مستوى التعاون بين فرق التطوير.

مع التوفر العام ، يمكن لهذه الميزة المتقدمة الآن تبسيط عملية طلب السحب للفرق ضمن المؤسسات المُدارة ذات المستودعات العامة ، بالإضافة إلى مستخدمي GitHub Enterprise Cloud. يمكن للفرق الوصول إلى هذه الميزة المبتكرة داخل مستودعاتهم الفردية والبدء في تحسين طلبات السحب الخاصة بهم على الفور.

في المقام الأول ، تعد Merge Queue أداة عالية التخصص مصممة لتلبية احتياجات الفرق عالية الأداء التي يستوعب فيها فرع واحد بشكل متكرر التزامات من عدة مستخدمين. قبل إنشاء قائمة انتظار الدمج ، وجد المهندسون أنفسهم في صراع لا هوادة فيه ضد الوقت ، وغالبًا ما كانوا يحاولون الاندماج مباشرة في الفروع التي كانت تعج بالفعل بالحياة. وبطبيعة الحال ، عجلت مثل هذه الاتجاهات المدمجة في تعارض الكود ، مما أدى بالفريق إلى حلقة لا تنتهي من العمل المتكرر.

لحسن الحظ ، فإن Merge Queue في GitHub تعيد تشكيل سير العمل بأكمله عن طريق إنشاء فرع مؤقت. يحتوي هذا الفرع على أحدث التعديلات من الفرع الأساسي ، والتغييرات من طلبات السحب الموجودة بالفعل في قائمة الانتظار ، والتعديلات من طلب السحب الخاص بك.

بمجرد أن تنشئ قائمة انتظار الدمج هذا الفرع المؤقت ، تبدأ عملية التكامل المستمر (CI). من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن ، المتأصل في عملية CI هذه ، هو فهم أن كل تدقيق الحالة المطلوب يجب أن يكون مكتملًا بشكل إيجابي قبل فرع التمثيل ، متصلة بطلبات السحب ، يمكن دمجها. لذلك ، كما تفترض GitHub ، فإن Merge Queue هي بالفعل مثال لتنظيم حركة المرور في الفروع.

