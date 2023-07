GitHub hat mit der Einführung der lang erwarteten Merge Queue einen großen Schritt zur Verbesserung der Codezusammenführung gemacht. Das Tool, das oft als Lösung für den anhaltenden Engpass in den aktivsten Zweigen eines Teams gesehen wird, beseitigt effektiv die Eile beim Zusammenführen von Pull Requests und legt damit die Messlatte für die Zusammenarbeit von Entwicklungsteams höher.

Mit der allgemeinen Verfügbarkeit kann diese fortschrittliche Funktion nun den Pull-Request-Prozess für Teams in verwalteten Organisationen mit öffentlichen Repositories sowie für Nutzer der GitHub Enterprise Cloud rationalisieren. Teams können auf diese innovative Funktion innerhalb ihrer individuellen Repositories zugreifen und sofort mit der Optimierung ihrer Pull Requests beginnen.

Die Merge Queue ist in erster Linie ein hochspezialisiertes Tool, das auf die Bedürfnisse von Hochleistungsteams zugeschnitten ist, in denen ein einzelner Branch häufig Commits von mehreren Nutzern beherbergt. Vor der Einführung der Merge Queue befanden sich die Ingenieure in einem unerbittlichen Kampf gegen die Zeit und versuchten oft, direkt auf Zweige zu fusionieren, in denen es bereits von Leben wimmelte. Solche Merge-Trends führten natürlich zu Code-Konflikten und brachten das Team in eine endlose Schleife sich wiederholender Arbeit.

Glücklicherweise verändert die Merge Queue von GitHub den gesamten Arbeitsablauf, indem sie einen Zwischenzweig erstellt. Dieser Zweig beherbergt die neuesten Änderungen aus dem Basiszweig, Änderungen aus Pull Requests, die bereits in der Warteschlange stehen, und Änderungen aus Ihrem Pull Request.

Sobald die Merge-Warteschlange diesen temporären Zweig einrichtet, setzt der Prozess der kontinuierlichen Integration (CI) ein. Es ist wichtig zu erwähnen, dass dieser CI-Prozess ein Verständnis dafür beinhaltet, dass alle erforderlichen Statusprüfungen positiv abgeschlossen sein müssen, bevor der Repräsentationszweig, der mit den Pull-Requests verbunden ist, zusammengeführt werden kann. Daher ist die Merge Queue, wie GitHub postuliert, in der Tat der Inbegriff der Regulierung des Zweigverkehrs.

