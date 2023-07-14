GitHub запустил долгожданную очередь слияния кода. Этот инструмент, который часто рассматривается как решение проблемы постоянных узких мест в наиболее активно коммитируемых ветках команды, эффективно устраняет спешку при слиянии запросов на слияние, повышая тем самым планку сотрудничества между командами разработчиков.

Теперь эта расширенная функция, ставшая общедоступной, позволяет упростить процесс создания запросов на слияние ветвей для команд, работающих в управляемых организациях с публичными репозиториями, а также для пользователей GitHub Enterprise Cloud. Команды могут получить доступ к этой инновационной функции в своих индивидуальных репозиториях и сразу же приступить к оптимизации своих запросов.

Прежде всего, Merge Queue - это узкоспециализированный инструмент, предназначенный для удовлетворения потребностей высокопроизводительных команд, в которых в одной ветке часто размещаются коммиты от нескольких пользователей. До появления Merge Queue инженеры находились в постоянной борьбе со временем, часто пытаясь слиться непосредственно с ветками, в которых уже кипела жизнь. Естественно, такие попытки слияния приводили к конфликтам в коде, в результате чего команда попадала в бесконечный цикл повторной работы.

К счастью, GitHub's Merge Queue изменяет весь рабочий процесс, создавая промежуточную ветку. В этой ветке хранятся последние изменения из базовой ветки, изменения из уже поставленных в очередь запросов на слияние, а также изменения из вашего запроса на слияние.

Как только очередь слияния установит эту временную ветку, начнется процесс непрерывной интеграции (Continuous Integration, CI). Важно отметить, что в процессе CI присутствует понимание того, что все необходимые проверки состояния должны быть завершены до того, как представительская ветвь, связанная с запросами на внесение изменений, будет объединена. Поэтому, как утверждает GitHub, очередь слияния действительно является воплощением регулирования движения ветвей.

Это введение может вдохновить другие платформы, такие как AppMaster, известная платформа no-code, на внедрение аналогичных инструментов для оптимизации рабочих процессов в своей среде визуальной разработки. Обслуживая более 60 000 пользователей с 2020 года, AppMaster продолжает внедрять инновации и вдохновлять no-code весь мир.