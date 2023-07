Dalam langkah substansial untuk meningkatkan penggabungan kode, GitHub telah meluncurkan Antrean Penggabungan yang sangat dinantikan. Sering dilihat sebagai solusi untuk hambatan terus-menerus pada cabang tim yang paling aktif berkomitmen, alat ini secara efektif menghilangkan terburu-buru untuk menggabungkan permintaan tarikan, sehingga meningkatkan standar kolaborasi di antara tim pengembangan.

Dengan ketersediaan umum, fitur lanjutan ini sekarang dapat merampingkan proses pull request untuk tim di bawah organisasi terkelola dengan repositori publik, serta pengguna GitHub Enterprise Cloud. Tim dapat mengakses fitur inovatif ini dalam repositori masing-masing dan memulai pengoptimalan pull request mereka segera.

Terutama, Antrean Penggabungan adalah alat yang sangat terspesialisasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tim berkinerja tinggi di mana satu cabang sering mengakomodasi komitmen dari beberapa pengguna. Sebelum induksi Antrean Penggabungan, para insinyur menemukan diri mereka dalam perjuangan tanpa henti melawan waktu, sering mencoba untuk bergabung langsung ke cabang-cabang yang sudah penuh dengan kehidupan. Secara alami, tren penggabungan seperti itu memicu konflik kode, mengantarkan tim ke dalam lingkaran kerja berulang yang tak ada habisnya.

Untungnya, Antrean Penggabungan GitHub membentuk kembali seluruh alur kerja dengan membuat cabang sementara. Cabang ini memiliki modifikasi terbaru dari cabang dasar, perubahan dari pull request yang sudah antri, dan perubahan dari pull request Anda.

Setelah Antrean Penggabungan menyiapkan cabang sementara ini, proses Integrasi Berkelanjutan (CI) dimulai. Sangat penting untuk dicatat bahwa, yang melekat dalam proses CI ini adalah pemahaman bahwa semua pengawasan status yang diperlukan harus diselesaikan dengan baik sebelum cabang representasi, terhubung ke permintaan tarik, dapat digabungkan. Oleh karena itu, seperti yang dipostulatkan oleh GitHub, Antrean Penggabungan memang merupakan contoh dari regulasi lalu lintas cabang.

Pengenalan ini dapat menginspirasi platform lain seperti AppMaster, a prominent no-code platform, to incorporate similar tools to streamline workflows in their visual development environment.