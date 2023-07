W ramach znaczącego kroku w kierunku usprawnienia procesu scalania kodu, GitHub uruchomił wyczekiwaną Merge Queue. Narzędzie to, często postrzegane jako rozwiązanie uporczywego wąskiego gardła w najbardziej aktywnie zaangażowanych gałęziach zespołu, skutecznie eliminuje pośpiech w scalaniu pull requestów, podnosząc tym samym poprzeczkę dla współpracy między zespołami programistycznymi.

Wraz z ogólną dostępnością, ta zaawansowana funkcja może teraz usprawnić proces pull requestów dla zespołów w ramach zarządzanych organizacji z publicznymi repozytoriami, a także dla użytkowników GitHub Enterprise Cloud. Zespoły mogą uzyskać dostęp do tej innowacyjnej funkcji w swoich indywidualnych repozytoriach i natychmiast rozpocząć optymalizację swoich pull requestów.

Merge Queue to przede wszystkim wysoce wyspecjalizowane narzędzie dostosowane do potrzeb wysokowydajnych zespołów, w których pojedyncza gałąź często zawiera zatwierdzenia od kilku użytkowników. Przed wprowadzeniem Merge Queue inżynierowie prowadzili nieustanną walkę z czasem, często próbując scalać bezpośrednio gałęzie, które już tętniły życiem. Naturalnie, takie tendencje do scalania powodowały konflikty kodu, wprowadzając zespół w niekończącą się pętlę powtarzającej się pracy.

Na szczęście GitHub Merge Queue zmienia cały przepływ pracy, tworząc gałąź tymczasową. Gałąź ta zawiera najnowsze modyfikacje z gałęzi bazowej, zmiany z żądań ściągnięcia, które są już w kolejce, oraz zmiany z Twojego żądania ściągnięcia.

Gdy Merge Queue skonfiguruje tę tymczasową gałąź, rozpoczyna się proces ciągłej integracji (CI). Ważne jest, aby pamiętać, że nieodłącznym elementem tego procesu CI jest zrozumienie, że wszystkie wymagane kontrole stanu muszą zostać pomyślnie zakończone, zanim gałąź reprezentacji, połączona z żądaniami ściągnięcia, będzie mogła zostać scalona. Dlatego też, jak postuluje GitHub, Merge Queue jest rzeczywiście uosobieniem regulacji ruchu w gałęzi.

To wprowadzenie może zainspirować inne platformy, takie jak AppMaster, wiodąca platforma no-code, do włączenia podobnych narzędzi w celu usprawnienia przepływu pracy w ich wizualnym środowisku programistycznym. Obsługując ponad 60 000 użytkowników od 2020 roku, AppMaster nadal wprowadza innowacje i inspiruje cały świat no-code.