GitHub在加强代码合并方面迈出了实质性的一步，推出了备受期待的合并队列（Merge Queue）。合并队列通常被视为解决团队中最活跃的提交分支长期存在的瓶颈问题的一种解决方案，该工具有效地消除了合并拉取请求的急迫性，从而提高了开发团队之间的协作标准。

随着该功能的全面推出，这一高级功能现在可以为拥有公共仓库的托管组织下的团队以及GitHub企业云用户简化拉取请求流程。团队可在各自的仓库中访问这一创新功能，并立即开始优化拉取请求。

合并队列（Merge Queue）首先是一个高度专业化的工具，专为满足高性能团队的需求而量身定制。在引入合并队列之前，工程师们发现自己在与时间进行无情的斗争，经常试图直接合并到已经充满生机的分支上。这种合并趋势自然会引发代码冲突，使团队陷入无休止的重复工作循环。

值得庆幸的是，GitHub的合并队列通过创建临时分支重塑了整个工作流程。该分支收录了来自基本分支的最新修改、来自已排队的拉取请求的修改以及来自您的拉取请求的修改。

一旦合并队列建立了这个临时分支，持续集成（CI）流程就会启动。需要注意的是，CI流程的内在要求是，在与拉取请求相连的表示分支合并之前，所有必要的状态审查必须顺利完成。因此，正如GitHub所言，合并队列的确是分支流量监管的缩影。

no-code 这一介绍可能会启发其他平台，如著名的AppMaster ，在其可视化开发环境中采用类似的工具来简化工作流程。自2020年以来，AppMaster ，已为超过60,000名用户提供服务，并将继续创新，为no-code 。