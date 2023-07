Trong một bước tiến đáng kể hướng tới việc tăng cường hợp nhất mã, GitHub đã ra mắt Hàng đợi hợp nhất rất được mong đợi. Thường được coi là giải pháp cho nút thắt cổ chai dai dẳng trên các nhánh cam kết tích cực nhất của nhóm, công cụ này loại bỏ hiệu quả việc vội vàng hợp nhất các yêu cầu kéo, do đó nâng cao tiêu chuẩn cộng tác giữa các nhóm phát triển.

Với tính khả dụng rộng rãi, tính năng nâng cao này hiện có thể hợp lý hóa quy trình yêu cầu kéo cho các nhóm thuộc các tổ chức được quản lý có kho lưu trữ công khai, cũng như người dùng GitHub Enterprise Cloud. Các nhóm có thể truy cập tính năng sáng tạo này trong các kho lưu trữ cá nhân của họ và bắt đầu tối ưu hóa các yêu cầu kéo của họ ngay lập tức.

Về cơ bản, Hàng đợi hợp nhất là một công cụ chuyên dụng cao được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các nhóm hiệu suất cao, trong đó một nhánh duy nhất thường đáp ứng các cam kết từ nhiều người dùng. Trước khi ra đời Hàng đợi hợp nhất, các kỹ sư thấy mình đang trong một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với thời gian, thường cố gắng hợp nhất trực tiếp vào các nhánh vốn đã tràn đầy sức sống. Đương nhiên, các xu hướng hợp nhất như vậy đã dẫn đến xung đột mã, đưa nhóm vào một vòng lặp công việc lặp đi lặp lại không hồi kết.

Rất may, Hàng đợi hợp nhất của GitHub định hình lại toàn bộ quy trình làm việc bằng cách tạo một nhánh tạm thời. Nhánh này chứa các sửa đổi gần đây nhất từ ​​nhánh cơ sở, các thay đổi từ các yêu cầu kéo đã được xếp hàng đợi và các thay đổi từ yêu cầu kéo của bạn.

Sau khi Hàng đợi Hợp nhất thiết lập nhánh tạm thời này, quy trình Tích hợp Liên tục (CI) sẽ bắt đầu. Điều quan trọng cần lưu ý là, vốn có trong quy trình CI này là sự hiểu biết rằng tất cả quá trình kiểm tra trạng thái cần thiết phải được hoàn thành thuận lợi trước nhánh đại diện, được kết nối với các yêu cầu kéo, có thể được hợp nhất. Do đó, như GitHub định đề, Hàng đợi hợp nhất thực sự là hình ảnh thu nhỏ của quy định lưu lượng nhánh.

