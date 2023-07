Num passo substancial para melhorar a fusão de código, o GitHub lançou a sua muito aguardada Merge Queue. Muitas vezes vista como uma solução para o persistente estrangulamento nos ramos mais ativamente comprometidos de uma equipa, a ferramenta elimina efetivamente a pressa de fundir pedidos pull, elevando assim a fasquia para a colaboração entre equipas de desenvolvimento.

Com a disponibilidade geral, esta funcionalidade avançada pode agora simplificar o processo de pedidos pull para equipas em organizações geridas com repositórios públicos, bem como para utilizadores do GitHub Enterprise Cloud. As equipas podem aceder a esta funcionalidade inovadora nos seus repositórios individuais e começar a otimizar os seus pull requests imediatamente.

Em primeiro lugar, o Merge Queue é uma ferramenta altamente especializada adaptada para atender às necessidades de equipas de alto desempenho em que um único ramo acomoda frequentemente commits de vários utilizadores. Antes da introdução da Fila de Mesclagem, os engenheiros encontravam-se numa luta implacável contra o tempo, muitas vezes tentando mesclar diretamente em ramos que já estavam cheios de vida. Naturalmente, estas tendências de fusão precipitavam conflitos de código, conduzindo a equipa a um ciclo interminável de trabalho repetido.

Felizmente, o Merge Queue do GitHub reformula todo o fluxo de trabalho criando um ramo provisório. Este ramo abriga as modificações mais recentes do ramo de base, alterações de pull requests que já estão em fila de espera e alterações do seu pull request.

Depois que a fila de mesclagem configura esse branch temporário, o processo de integração contínua (CI) entra em ação. É crucial observar que, inerente a esse processo de CI, há um entendimento de que todo o escrutínio de status necessário deve ser concluído favoravelmente antes que o branch de representação, conectado aos pull requests, possa ser mesclado. Portanto, como postula o GitHub, a Merge Queue é de facto o epítome da regulação do tráfego de ramos.

Esta introdução pode inspirar outras plataformas como AppMaster, uma plataforma no-code proeminente, a incorporar ferramentas semelhantes para agilizar os fluxos de trabalho no seu ambiente de desenvolvimento visual. Tendo servido mais de 60.000 utilizadores desde 2020, AppMaster continua a inovar e a inspirar o mundo no-code em geral.