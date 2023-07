In een grote stap richting het verbeteren van het samenvoegen van code, heeft GitHub zijn langverwachte Merge Queue gelanceerd. Vaak gezien als een oplossing voor de hardnekkige bottleneck op de meest actief gecommitteerde branches van een team, verwijdert de tool effectief de haast om pull requests samen te voegen, waardoor de lat voor samenwerking tussen ontwikkelteams hoger komt te liggen.

Met de algemene beschikbaarheid kan deze geavanceerde functie nu het pull request proces stroomlijnen voor teams onder beheerde organisaties met publieke repositories, evenals GitHub Enterprise Cloud gebruikers. Teams hebben toegang tot deze innovatieve functie binnen hun individuele repositories en kunnen direct beginnen met het optimaliseren van hun pull requests.

Primair is de Merge Queue een zeer gespecialiseerde tool, op maat gemaakt om tegemoet te komen aan de behoeften van high-performance teams waarin een enkele branch vaak commits van meerdere gebruikers bevat. Voor de introductie van de Samenvoegwachtrij, bevonden engineers zich in een meedogenloze strijd tegen de tijd, waarbij ze vaak probeerden om direct samen te voegen op branches die al krioelden van het leven. Natuurlijk veroorzaakten zulke samenvoeg trends code conflicten, waardoor het team in een oneindige lus van herhaald werk terecht kwam.

Gelukkig verandert GitHub's Merge Queue de hele werkstroom door een tussentijdse branch aan te maken. Deze branch bevat de meest recente wijzigingen van de basis branch, wijzigingen van pull requests die al in de wachtrij staan, en wijzigingen van jouw pull request.

Zodra de Samenvoeg wachtrij deze tijdelijke branch heeft opgezet, start het Continue Integratie (CI) proces. Het is cruciaal om op te merken dat, inherent aan dit CI proces, het begrip is dat alle vereiste status controles gunstig moeten zijn afgerond voordat de representatie branch, verbonden met de pull requests, samengevoegd kan worden. Daarom, zoals GitHub stelt, is de Samenvoeg wachtrij inderdaad de belichaming van branch verkeersregulatie.

