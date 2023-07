GitHub ได้เปิดตัว Merge Queue ซึ่งเป็นที่คาดหวังอย่างมากในการยกระดับการผสานโค้ด มักถูกมองว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาคอขวดถาวรในสาขาที่มีความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันที่สุดของทีม เครื่องมือนี้ช่วยขจัดความเร่งรีบในการรวมคำขอการดึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนา

ด้วยความพร้อมใช้งานทั่วไป ฟีเจอร์ขั้นสูงนี้สามารถปรับปรุงกระบวนการดึงคำขอสำหรับทีมภายใต้องค์กรที่มีการจัดการซึ่งมีที่เก็บข้อมูลสาธารณะ รวมถึงผู้ใช้ GitHub Enterprise Cloud ทีมสามารถเข้าถึงคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ภายในที่เก็บข้อมูลแต่ละแห่งและเริ่มการปรับให้เหมาะสมของคำขอดึงได้ทันที

โดยพื้นฐานแล้ว Merge Queue เป็นเครื่องมือพิเศษที่ปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสาขาเดียวมักรองรับการคอมมิตจากผู้ใช้หลายคน ก่อนการริเริ่มของ Merge Queue วิศวกรพบว่าตัวเองต้องต่อสู้กับเวลาอย่างไม่ลดละ โดยมักจะพยายามผสานโดยตรงกับกิ่งก้านสาขาที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา โดยธรรมชาติแล้ว แนวโน้มการรวมดังกล่าวทำให้เกิดความขัดแย้งของโค้ด ทำให้ทีมต้องทำงานซ้ำๆ

โชคดีที่ Merge Queue ของ GitHub ปรับเปลี่ยนรูปแบบเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดด้วยการสร้างสาขาชั่วคราว สาขานี้มีการแก้ไขล่าสุดจากสาขาพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงจากคำขอดึงที่อยู่ในคิวแล้ว และการเปลี่ยนแปลงจากคำขอดึงของคุณ

เมื่อ Merge Queue ตั้งค่าสาขาชั่วคราวนี้ กระบวนการการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง (CI) จะเริ่มขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า ที่มีอยู่ในกระบวนการ CI นี้คือความเข้าใจว่าการตรวจสอบสถานะที่จำเป็นทั้งหมดจะต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะสาขาการเป็นตัวแทน เชื่อมต่อกับคำขอดึงสามารถรวมได้ ดังนั้น ตามที่ GitHub กล่าวอ้าง Merge Queue จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการควบคุมทราฟฟิกสาขา

