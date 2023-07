কোড মার্জিং বাড়ানোর দিকে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিতে, GitHub তার বহু প্রত্যাশিত মার্জ কিউ চালু করেছে। প্রায়শই একটি দলের সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শাখাগুলিতে ক্রমাগত বাধার সমাধান হিসাবে দেখা হয়, টুলটি কার্যকরভাবে পুল অনুরোধগুলিকে একত্রিত করার তাড়া দূর করে, এইভাবে উন্নয়ন দলগুলির মধ্যে সহযোগিতার জন্য বার বাড়ায়।

সাধারণ প্রাপ্যতার সাথে, এই উন্নত বৈশিষ্ট্যটি এখন পাবলিক রিপোজিটরির পাশাপাশি গিটহাব এন্টারপ্রাইজ ক্লাউড ব্যবহারকারীদের সাথে পরিচালিত সংস্থাগুলির অধীনে দলগুলির জন্য পুল অনুরোধ প্রক্রিয়াটিকে প্রবাহিত করতে পারে। দলগুলি তাদের পৃথক সংগ্রহস্থলের মধ্যে এই উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্যটি অ্যাক্সেস করতে পারে এবং অবিলম্বে তাদের পুল অনুরোধগুলির অপ্টিমাইজেশন শুরু করতে পারে।

প্রাথমিকভাবে, মার্জ কিউ হল উচ্চ-কার্যক্ষমতা সম্পন্ন দলগুলির চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি করা একটি অত্যন্ত বিশেষ সরঞ্জাম যেখানে একটি একক শাখা প্রায়শই একাধিক ব্যবহারকারীর কাছ থেকে কমিট মিটমাট করে। একত্রীকরণ সারিতে অন্তর্ভুক্তির আগে, প্রকৌশলীরা সময়ের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামে নিজেদের খুঁজে পেয়েছিলেন, প্রায়শই তারা এমন শাখাগুলিতে সরাসরি মিশে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যা ইতিমধ্যেই জীবনের সাথে মিশে গিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, এই ধরনের একত্রীকরণের প্রবণতা কোড দ্বন্দ্বকে প্ররোচিত করে, দলকে বারবার কাজের একটি অবিরাম লুপের মধ্যে নিয়ে যায়।

সৌভাগ্যক্রমে, GitHub এর মার্জ কিউ একটি অন্তর্বর্তী শাখা তৈরি করে সমগ্র কর্মপ্রবাহকে নতুন আকার দেয়। এই শাখাটি বেস শাখা থেকে সাম্প্রতিকতম পরিবর্তনগুলি, ইতিমধ্যেই সারিবদ্ধ পুল অনুরোধগুলির পরিবর্তনগুলি এবং আপনার পুল অনুরোধ থেকে পরিবর্তনগুলিকে আশ্রয় করে৷

একবার মার্জ কিউ এই অস্থায়ী শাখা সেট আপ করলে, ক্রমাগত ইন্টিগ্রেশন (সিআই) প্রক্রিয়া শুরু হয়। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই CI প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত একটি বোঝাপড়া যে সমস্ত প্রয়োজনীয় স্থিতি যাচাইকরণ অবশ্যই প্রতিনিধিত্ব শাখার আগে অনুকূলভাবে সম্পূর্ণ হতে হবে, পুল অনুরোধের সাথে সংযুক্ত, মার্জ করা যেতে পারে। অতএব, GitHub যেমনটি অনুমান করে, মার্জ কিউ প্রকৃতপক্ষে শাখা ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিকৃতি।

