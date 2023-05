Uzman gazeteciliği profesyonelce anlatılan içeriğe dönüştüren bir girişim olan Curio, artık kullanıcı tercihlerine göre özelleştirilmiş sesli bölümler üretmek için AI teknolojisini entegre ediyor. OpenAI teknolojileri tarafından desteklenen AI modelini eğitmek için The Wall Street Journal, The Guardian, The Atlantic ve daha fazlası gibi ortaklardan sağlanan kapsamlı yüksek kaliteli gazetecilik kataloğunu kullanır. Kullanıcılar artık Curio'nun yapay zeka asistanı "Rio" ile sorular sorarak ve yalnızca doğruluğu kontrol edilmiş içerikten oluşan özel yapım ses bölümleri alarak etkileşim kurabilir ve böylece yapay zeka tarafından üretilen yanlış bilgilerden kaçınabilir.

Özellikle Curio, daha önce Seri A turuna yatırım yapmış olan TED başkanı Chris Anderson'dan ek stratejik yatırım aldı. Şirket, diğerleri arasında EarlyBird, Draper Esprit, Cherry Ventures, Horizons Ventures ve 500 Startups gibi yatırımcılardan 15 milyon doların üzerinde para topladı.

2016 yılında eski BBC stratejisti Govind Balakrishnan ve Londralı avukat Srikant Chakravarti tarafından kurulan Curio, küratörlüğünde sese çevrilmiş bir gazetecilik kitaplığına erişim sağlayan abonelik tabanlı bir hizmet sunmayı amaçlıyordu. Şirket, daha sonra Curio uygulaması için seslendirme sanatçıları tarafından anlatılan içeriklerini lisanslamak için çok sayıda medya kuruluşuyla işbirliği yaptı. Bu yaklaşım, Pocket gibi diğer haber ses platformlarına kıyasla üstün bir dinleme deneyimi sunar, çünkü Curio'nun içeriği yapay tınlayan yapay zeka sesleri yerine gerçek kişiler tarafından okunur.

AI teknolojisinin Curio'ya entegrasyonu, kullanıcıların kişisel olarak seçilmiş sesli gazeteciliğin yanı sıra özel yapım ses almalarını sağlar. Bu atılım, özellikle yapay zeka sohbet robotlarının yanlış bilgi üretmesi veya doğru yanıtı üretemediğinde verileri icat etmesiyle ilgili meşru endişeleri ele alırken, yapay zeka için umut verici bir kullanım durumu sunuyor. "Halüsinasyonlar" olarak bilinen bu tür yanlış bilgiler, hem Google hem de Microsoft'tan yapay zeka sohbet robotları yeni arama araçlarını gösterdiğinde görüldü.

Kullanıcılar, ChatGPT gibi bir yapay zeka sohbet robotuyla etkileşimlere benzer şekilde, sorularını veya istemlerini verilen kutuya yazarak Curio'nun yeni yapay zeka özelliğine erişebilir. Bu özellik hem Curio web platformunda hem de mobil uygulamada mevcuttur. Curio'nun yapay zekası, platformun yayınlarından bir giriş ve iki makale ile tamamlanan kişiselleştirilmiş bir ses bölümü oluşturmak için 5.000 saatin üzerinde sesi hızla işler.

Curio'nun sesli gazetecilik platformu, aylık 24,99 ABD doları (veya yıllık olarak ödenirse aylık 14,99 ABD doları) fiyatlı bir premium abonelik hizmeti olsa da, şirket yaygın kullanıcı katılımını teşvik etmek ve yapay zekanın tercihlerden öğrenmesini sağlamak istediği için kullanıcılar yapay zeka özelliğini kullanmakta özgürdür. . Gelecekteki güncellemeler, bölüm paylaşımı ve diğer kullanıcıların sorularına dayalı öneriler gibi yeni özellikler içerebilir.

Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği kullanmasına rağmen, Curio insan kürasyonuna ve anlatımına bağlı kalmaya devam ediyor. Binlerce abone ve bir milyondan fazla uygulama indirmesiyle, AI tarafından oluşturulan bölümlerin eklenmesi, AI'nın haber dağıtımındaki benzersiz avantajlarını yakaladıkça daha fazla dikkat çekebilir. Curio, yıl sonuna kadar 100.000 ücretli aboneye ulaşmayı bekliyor.

Teknoloji benimsemenin giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında, Curio ve appmaster .io> AppMaster io's no-code platform gibi platformlar, içerik tüketme ve oluşturma biçimimizde devrim yaratıyor. Uygulamalarında yapay zekayı ve diğer gelişmiş teknolojileri benimseyen daha fazla sayıda yeni girişim, yenilik ve gelişmiş kullanıcı deneyimi kapsamını genişletiyor.