Curio, una startup que transforma el periodismo especializado en contenido narrado profesionalmente, integra ahora tecnología de IA para producir episodios de audio personalizados basados en las preferencias del usuario. Utiliza su amplio catálogo de periodismo de alta calidad, procedente de socios como The Wall Street Journal, The Guardian, The Atlantic, etc., para entrenar el modelo de IA, basado en tecnologías OpenAI. Los usuarios ya pueden interactuar con el asistente de inteligencia artificial de Curio, "Rio", haciéndole preguntas y recibiendo episodios de audio personalizados que incluyen únicamente contenido contrastado, evitando así la desinformación generada por la inteligencia artificial.

Cabe destacar que Curio ha recibido una inversión estratégica adicional del director de TED, Chris Anderson, que ya invirtió en su ronda de serie A. La empresa ha recaudado más de 15 millones de dólares en los últimos años. La empresa ha recaudado más de 15 millones de dólares de inversores como EarlyBird, Draper Esprit, Cherry Ventures, Horizons Ventures y 500 Startups, entre otros.

Fundada en 2016 por el exestratega de la BBC Govind Balakrishnan y el abogado londinense Srikant Chakravarti, Curio pretendía ofrecer un servicio por suscripción que diera acceso a una biblioteca curada de periodismo traducido al audio. La empresa ha colaborado con numerosos medios de comunicación para licenciar sus contenidos, que luego son narrados por actores de doblaje para la aplicación Curio. Este enfoque ofrece una experiencia de escucha superior a la de otras plataformas de audio de noticias, como Pocket, ya que el contenido de Curio lo leen personas reales en lugar de voces de IA que suenan artificiales.

La integración de la tecnología de IA en Curio permite a los usuarios recibir audio personalizado junto con periodismo sonoro seleccionado personalmente. Este avance ofrece un caso de uso prometedor para la IA, especialmente a la hora de abordar preocupaciones legítimas sobre los chatbots de IA que producen información falsa o inventan datos cuando son incapaces de generar la respuesta correcta. Este tipo de información errónea, conocida como "alucinaciones", se ha visto cuando los chatbots de IA tanto de Google como de Microsoft hicieron demostraciones de sus nuevas herramientas de búsqueda.

Los usuarios pueden acceder a la nueva función de inteligencia artificial de Curio escribiendo su pregunta o sugerencia en el cuadro correspondiente, de forma similar a las interacciones con un chatbot de inteligencia artificial como ChatGPT. La función está disponible tanto en la plataforma web de Curio como en la aplicación móvil. La IA de Curio procesa rápidamente más de 5.000 horas de audio para generar un episodio de audio personalizado con una introducción y dos artículos de las publicaciones de la plataforma.

Aunque la plataforma de periodismo sonoro de Curio es un servicio de suscripción premium con un precio de 24,99 $ al mes (o 14,99 $ al mes si se paga anualmente), los usuarios son libres de utilizar la función de IA, ya que la empresa quiere fomentar la participación generalizada de los usuarios, permitiendo a la IA aprender de las preferencias. Futuras actualizaciones podrían incluir nuevas funciones, como compartir episodios y recomendaciones basadas en las consultas de otros usuarios.

A pesar del uso de contenidos generados por inteligencia artificial, Curio sigue apostando por la narración y la selección humanas. Con miles de suscriptores y más de un millón de descargas de la aplicación, la incorporación de episodios generados por IA puede atraer más atención, ya que captan las ventajas únicas de la IA en el suministro de noticias. Curio espera alcanzar los 100.000 suscriptores de pago a finales de año.

