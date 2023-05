Curio สตาร์ทอัพที่เปลี่ยนการทำข่าวโดยผู้เชี่ยวชาญให้เป็นเนื้อหาที่บรรยายอย่างมืออาชีพ ขณะนี้ได้ผสานรวมเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างตอนเสียงที่ปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ บริษัทใช้แคตตาล็อกรายการข่าวคุณภาพสูงที่กว้างขวาง ซึ่งได้มาจากพันธมิตร เช่น The Wall Street Journal, The Guardian, The Atlantic และอีกมากมาย เพื่อฝึกโมเดล AI ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี OpenAI ขณะนี้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับผู้ช่วย AI ของ Curio ชื่อ “Rio” ได้ด้วยการถามคำถามและรับตอนเสียงที่สร้างขึ้นเองซึ่งมีเฉพาะเนื้อหาที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งสร้างโดย AI

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Curio ได้รับการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติมจาก Chris Anderson หัวหน้าของ TED ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ลงทุนในรอบ Series A บริษัทระดมทุนได้มากกว่า 15 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน เช่น EarlyBird, Draper Esprit, Cherry Ventures, Horizons Ventures และ 500 Startups เป็นต้น

Curio ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 โดย Govind Balakrishnan อดีตนักยุทธศาสตร์ของ BBC และ Srikant Chakravarti ทนายความในลอนดอน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการแบบสมัครสมาชิกซึ่งให้สิทธิ์เข้าถึงคลังข้อมูลสื่อสารมวลชนที่ได้รับการคัดสรรซึ่งแปลเป็นเสียง บริษัทได้ร่วมมือกับองค์กรสื่อหลายแห่งในการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของพวกเขา ซึ่งจากนั้นนักพากย์จะบรรยายโดยนักพากย์สำหรับแอป Curio วิธีการนี้มอบประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มเสียงข่าวอื่นๆ เช่น Pocket เนื่องจากเนื้อหาของ Curio ถูกอ่านโดยคนจริงๆ แทนที่จะเป็นเสียง AI ที่ประดิษฐ์เสียง

การผสานรวมเทคโนโลยี AI เข้ากับ Curio ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับเสียงที่ปรับแต่งได้เองควบคู่ไปกับเสียงสื่อสารมวลชนที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ ความก้าวหน้านี้นำเสนอกรณีการใช้งานที่มีแนวโน้มสำหรับ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับข้อกังวลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแชทบอท AI ที่สร้างข้อมูลเท็จหรือประดิษฐ์ข้อมูลเมื่อไม่สามารถสร้างการตอบสนองที่ถูกต้องได้ ข้อมูลที่ผิดดังกล่าวเรียกว่า "ภาพหลอน" เกิดขึ้นเมื่อแชทบอท AI จากทั้ง Google และ Microsoft แสดงเครื่องมือค้นหาใหม่ของพวกเขา

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคุณลักษณะ AI ใหม่ของ Curio ได้โดยพิมพ์คำถามหรือข้อความแจ้งลงในช่องที่ให้ไว้ คล้ายกับการโต้ตอบกับแชทบอท AI เช่น ChatGPT คุณลักษณะนี้มีให้ใช้งานทั้งบนแพลตฟอร์มเว็บ Curio และแอพมือถือ AI ของ Curio ประมวลผลเสียงกว่า 5,000 ชั่วโมงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างตอนเสียงส่วนบุคคลพร้อมบทนำและสองบทความจากสิ่งพิมพ์ของแพลตฟอร์ม

แม้ว่าแพลตฟอร์มวารสารศาสตร์เสียงของ Curio จะเป็นบริการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมในราคา 24.99 ดอลลาร์ต่อเดือน (หรือ 14.99 ดอลลาร์ต่อเดือนหากจ่ายเป็นรายปี) ผู้ใช้สามารถใช้คุณสมบัติ AI ได้อย่างอิสระ เนื่องจากบริษัทต้องการกระตุ้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ทำให้ AI สามารถเรียนรู้จากการตั้งค่า . การอัปเดตในอนาคตอาจรวมถึงคุณสมบัติใหม่ เช่น การแชร์ตอนและคำแนะนำตามการสอบถามของผู้ใช้รายอื่น

แม้จะใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI แต่ Curio ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลจัดการและบรรยายโดยมนุษย์ ด้วยสมาชิกหลายพันคนและการดาวน์โหลดแอปกว่าล้านครั้ง การเพิ่มตอนที่สร้างโดย AI อาจดึงดูดความสนใจได้มากขึ้นเนื่องจากพวกเขาจับเอาข้อดีเฉพาะของ AI ในการส่งข่าว Curio คาดว่าจะมีผู้สมัครสมาชิกแบบชำระเงินถึง 100,000 รายภายในสิ้นปีนี้

