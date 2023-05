Curio ، وهي شركة ناشئة تحول الصحافة المتخصصة إلى محتوى يتم سرده بشكل احترافي ، تدمج الآن تقنية الذكاء الاصطناعي لإنتاج حلقات صوتية مخصصة بناءً على تفضيلات المستخدم. وهي تستخدم كتالوجها الشامل للصحافة عالية الجودة ، الذي تم الحصول عليه من شركاء مثل The Wall Street Journal و The Guardian و The Atlantic والمزيد ، لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي المدعوم بتقنيات OpenAI. يمكن للمستخدمين الآن التفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Curio ، "Rio" ، من خلال طرح الأسئلة وتلقي حلقات صوتية مخصصة تتكون فقط من محتوى تم التحقق منه ، وبالتالي تجنب المعلومات المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

والجدير بالذكر أن شركة Curio قد تلقت استثمارًا استراتيجيًا إضافيًا من رئيس TED ، كريس أندرسون ، الذي استثمر سابقًا في الجولة الأولى. جمعت الشركة أكثر من 15 مليون دولار من المستثمرين بما في ذلك EarlyBird و Draper Esprit و Cherry Ventures و Horizons Ventures و 500 Startups ، من بين آخرين.

تم تأسيس Curio في عام 2016 من قبل الخبير الاستراتيجي السابق في BBC Govind Balakrishnan ومحامي لندن Srikant Chakravarti ، وكان يهدف إلى تقديم خدمة قائمة على الاشتراك تتيح الوصول إلى مكتبة منسقة للصحافة مترجمة إلى صوتي. تعاونت الشركة مع العديد من المؤسسات الإعلامية لترخيص محتواها ، والذي يتم سرده بعد ذلك بواسطة الممثلين الصوتيين لتطبيق Curio. يوفر هذا النهج تجربة استماع فائقة مقارنة بمنصات الأخبار الصوتية الأخرى ، مثل Pocket ، حيث تتم قراءة محتوى Curio بواسطة أشخاص حقيقيين بدلاً من أصوات AI ذات الصوت الاصطناعي.

يتيح دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في Curio للمستخدمين تلقي صوت مخصص جنبًا إلى جنب مع الصحافة الصوتية المختارة شخصيًا. يقدم هذا الاختراق حالة استخدام واعدة للذكاء الاصطناعي ، لا سيما عند معالجة المخاوف المشروعة بشأن إنتاج روبوتات الدردشة الذكية لمعلومات خاطئة أو اختراع البيانات عندما تكون غير قادرة على توليد الاستجابة الصحيحة. شوهدت مثل هذه المعلومات الخاطئة ، المعروفة باسم "الهلوسة" ، عندما عرضت روبوتات محادثة الذكاء الاصطناعي من كل من جوجل ومايكروسوفت أدوات البحث الجديدة الخاصة بهم.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى ميزة AI الجديدة في Curio عن طريق كتابة سؤالهم أو المطالبة في المربع المتوفر ، على غرار التفاعلات مع روبوت محادثة AI مثل ChatGPT. الميزة متاحة على كل من منصة الويب Curio وتطبيق الهاتف المحمول. تقوم Curio's AI بسرعة بمعالجة أكثر من 5000 ساعة من الصوت لإنشاء حلقة صوتية مخصصة كاملة مع مقدمة ومقالتين من منشورات المنصة.

على الرغم من أن منصة كوريو للصحافة الصوتية هي خدمة اشتراك متميزة بسعر 24.99 دولارًا شهريًا (أو 14.99 دولارًا شهريًا إذا تم دفعها سنويًا) ، فإن المستخدمين أحرار في استخدام ميزة الذكاء الاصطناعي لأن الشركة تريد تشجيع مشاركة المستخدمين على نطاق واسع ، مما يمكّن الذكاء الاصطناعي من التعلم من التفضيلات . قد تتضمن التحديثات المستقبلية ميزات جديدة مثل مشاركة الحلقة والتوصيات بناءً على استفسارات المستخدمين الآخرين.

على الرغم من استخدامه للمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ، يظل Curio ملتزمًا بالإشراف البشري والسرد. مع وجود الآلاف من المشتركين وأكثر من مليون تنزيل للتطبيقات ، قد تجذب إضافة الحلقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي مزيدًا من الاهتمام لأنها تستحوذ على المزايا الفريدة للذكاء الاصطناعي في توصيل الأخبار. من المتوقع أن يصل عدد المشتركين في Curio إلى 100،000 مشترك بنهاية العام.

في عالم اليوم حيث ينتشر اعتماد التكنولوجيا بشكل متزايد ، تعمل منصات مثل Curio و appmaster .io> AppMaster io's no-code platform على إحداث ثورة في الطريقة التي نستهلك بها المحتوى وننشئه. مع اعتماد المزيد من الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى في تطبيقاتها ، يتضاعف مجال الابتكار وتحسين تجربة المستخدم.