Curio, sebuah startup yang mengubah jurnalisme ahli menjadi konten yang dinarasikan secara profesional, kini mengintegrasikan teknologi AI untuk menghasilkan episode audio yang disesuaikan berdasarkan preferensi pengguna. Ini menggunakan katalog jurnalisme berkualitas tinggi yang luas, bersumber dari mitra seperti The Wall Street Journal, The Guardian, The Atlantic, dan lainnya, untuk melatih model AI, yang didukung oleh teknologi OpenAI. Pengguna sekarang dapat berinteraksi dengan asisten AI Curio, "Rio," dengan mengajukan pertanyaan dan menerima episode audio yang dibuat khusus yang hanya terdiri dari konten yang diperiksa fakta, sehingga menghindari kesalahan informasi yang dihasilkan AI.

Khususnya, Curio telah menerima investasi strategis tambahan dari kepala TED, Chris Anderson, yang sebelumnya berinvestasi dalam putaran Seri A. Perusahaan telah mengumpulkan lebih dari $15 juta dari investor termasuk EarlyBird, Draper Esprit, Cherry Ventures, Horizons Ventures, dan 500 Startups, antara lain.

Didirikan pada tahun 2016 oleh mantan ahli strategi BBC Govind Balakrishnan dan pengacara London Srikant Chakravarti, Curio bertujuan untuk memberikan layanan berbasis langganan yang memberikan akses ke perpustakaan jurnalisme pilihan yang diterjemahkan ke dalam audio. Perusahaan telah berkolaborasi dengan banyak organisasi media untuk melisensikan konten mereka, yang kemudian dinarasikan oleh pengisi suara untuk aplikasi Curio. Pendekatan ini menawarkan pengalaman mendengarkan yang superior dibandingkan dengan platform audio berita lainnya, seperti Pocket, karena konten Curio dibaca oleh orang sungguhan daripada suara AI yang terdengar artifisial.

Integrasi teknologi AI ke dalam Curio memungkinkan pengguna menerima audio yang dibuat khusus bersama jurnalisme audio yang dipilih secara pribadi. Terobosan ini menawarkan kasus penggunaan yang menjanjikan untuk AI, terutama saat menangani kekhawatiran yang sah tentang chatbot AI yang menghasilkan informasi palsu atau menemukan data saat tidak dapat menghasilkan respons yang benar. Informasi yang salah seperti itu, yang dikenal sebagai "halusinasi", telah terlihat ketika chatbot AI dari Google dan Microsoft mendemonstrasikan alat pencarian baru mereka.

Pengguna dapat mengakses fitur AI baru Curio dengan mengetikkan pertanyaan atau prompt mereka ke dalam kotak yang disediakan, mirip dengan interaksi dengan chatbot AI seperti ChatGPT. Fitur ini tersedia di platform web Curio dan aplikasi seluler. AI Curio dengan cepat memproses lebih dari 5.000 jam audio untuk menghasilkan episode audio yang dipersonalisasi lengkap dengan pengantar dan dua artikel dari publikasi platform.

Meskipun platform jurnalisme audio Curio adalah layanan berlangganan premium dengan harga $24,99 per bulan (atau $14,99 per bulan jika dibayar setiap tahun), pengguna bebas menggunakan fitur AI karena perusahaan ingin mendorong keterlibatan pengguna secara luas, memungkinkan AI untuk belajar dari preferensi . Pembaruan di masa mendatang dapat mencakup fitur-fitur baru seperti berbagi episode dan rekomendasi berdasarkan permintaan pengguna lain.

Meskipun menggunakan konten buatan AI, Curio tetap berkomitmen pada kurasi dan narasi manusia. Dengan ribuan pelanggan dan lebih dari satu juta unduhan aplikasi, penambahan episode yang dihasilkan AI dapat menarik lebih banyak perhatian karena menangkap keunggulan unik AI dalam penyampaian berita. Curio mengharapkan untuk mencapai 100.000 pelanggan berbayar pada akhir tahun ini.

