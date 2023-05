Curio, ein Startup, das Fachjournalismus in professionell erzählte Inhalte umwandelt, integriert jetzt KI-Technologie, um maßgeschneiderte Audio-Episoden auf der Grundlage von Nutzerpräferenzen zu produzieren. Curio nutzt seinen umfangreichen Katalog an hochwertigem Journalismus, der von Partnern wie The Wall Street Journal, The Guardian, The Atlantic und anderen stammt, um das KI-Modell zu trainieren, das auf OpenAI-Technologien basiert. Nutzer können nun mit Curios KI-Assistenten "Rio" interagieren, indem sie Fragen stellen und maßgeschneiderte Audio-Episoden erhalten, die nur faktengeprüfte Inhalte enthalten, um so KI-generierte Fehlinformationen zu vermeiden.

Bemerkenswert ist, dass Curio zusätzliche strategische Investitionen vom TED-Chef Chris Anderson erhalten hat, der bereits in die Series-A-Runde des Unternehmens investiert hatte. Das Unternehmen hat mehr als 15 Millionen US-Dollar von Investoren wie EarlyBird, Draper Esprit, Cherry Ventures, Horizons Ventures und 500 Startups erhalten, um nur einige zu nennen.

Curio wurde 2016 von dem ehemaligen BBC-Strategen Govind Balakrishnan und dem Londoner Anwalt Srikant Chakravarti mit dem Ziel gegründet, einen abonnementbasierten Dienst anzubieten, der Zugang zu einer kuratierten Bibliothek von in Audioform übersetztem Journalismus bietet. Das Unternehmen hat mit zahlreichen Medienorganisationen zusammengearbeitet, um deren Inhalte zu lizenzieren, die dann von Synchronsprechern für die Curio-App eingesprochen werden. Dieser Ansatz bietet ein besseres Hörerlebnis als andere Nachrichten-Audio-Plattformen, wie z. B. Pocket, da die Inhalte von Curio von echten Menschen und nicht von künstlich klingenden KI-Stimmen gelesen werden.

Die Integration von KI-Technologie in Curio ermöglicht es den Nutzern, maßgeschneiderte Audios zusammen mit persönlich ausgewähltem Audiojournalismus zu erhalten. Dieser Durchbruch bietet einen vielversprechenden Anwendungsfall für KI, insbesondere wenn es darum geht, die berechtigten Bedenken zu zerstreuen, dass KI-Chatbots falsche Informationen produzieren oder Daten erfinden, wenn sie nicht in der Lage sind, die richtige Antwort zu geben. Solche Fehlinformationen, die als "Halluzinationen" bekannt sind, wurden bei der Demonstration der neuen Suchwerkzeuge der KI-Chatbots von Google und Microsoft beobachtet.

Nutzer können auf die neue KI-Funktion von Curio zugreifen, indem sie ihre Frage oder Aufforderung in das dafür vorgesehene Feld eingeben, ähnlich wie bei Interaktionen mit einem KI-Chatbot wie ChatGPT. Die Funktion ist sowohl auf der Curio-Webplattform als auch in der mobilen App verfügbar. Die KI von Curio verarbeitet in kürzester Zeit über 5.000 Stunden Audiomaterial, um eine personalisierte Audioepisode mit einer Einleitung und zwei Artikeln aus den Publikationen der Plattform zu erstellen.

Obwohl es sich bei der Audiojournalismus-Plattform von Curio um einen Premium-Abonnementdienst handelt, der 24,99 US-Dollar pro Monat kostet (bzw. 14,99 US-Dollar pro Monat bei jährlicher Zahlung), steht es den Nutzern frei, die KI-Funktion zu nutzen, da das Unternehmen ein breites Nutzerengagement anstrebt, damit die KI aus den Vorlieben lernen kann. Künftige Updates könnten neue Funktionen wie das Teilen von Episoden und Empfehlungen auf der Grundlage der Anfragen anderer Nutzer beinhalten.

Trotz der Verwendung von KI-generierten Inhalten bleibt Curio der menschlichen Kuration und Erzählung verpflichtet. Mit Tausenden von Abonnenten und über einer Million App-Downloads könnte die Hinzufügung von KI-generierten Episoden mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da sie die einzigartigen Vorteile der KI bei der Nachrichtenübermittlung nutzen. Curio rechnet damit, bis Ende des Jahres 100.000 bezahlte Abonnenten zu erreichen.

