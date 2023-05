Curio, una startup che trasforma il giornalismo di esperti in contenuti narrati professionalmente, integra ora la tecnologia AI per produrre episodi audio personalizzati in base alle preferenze degli utenti. Per addestrare il modello di intelligenza artificiale, basato sulle tecnologie OpenAI, Curio utilizza il suo ampio catalogo di contenuti giornalistici di alta qualità, provenienti da partner come The Wall Street Journal, The Guardian, The Atlantic e altri. Gli utenti possono ora interagire con l'assistente AI di Curio, "Rio", ponendo domande e ricevendo episodi audio personalizzati che comprendono solo contenuti verificati, evitando così la disinformazione generata dall'AI.

In particolare, Curio ha ricevuto un ulteriore investimento strategico da parte del responsabile di TED, Chris Anderson, che aveva già investito nel suo ciclo di serie A. L'azienda ha raccolto oltre 15 milioni di dollari da investitori quali EarlyBird, Draper Esprit, Cherry Ventures, Horizons Ventures e 500 Startups, tra gli altri.

Fondata nel 2016 dall'ex stratega della BBC Govind Balakrishnan e dall'avvocato londinese Srikant Chakravarti, Curio si proponeva di fornire un servizio in abbonamento che desse accesso a una biblioteca curata di notizie giornalistiche tradotte in audio. L'azienda ha collaborato con numerose organizzazioni di media per concedere in licenza i loro contenuti, che vengono poi narrati da doppiatori per l'app Curio. Questo approccio offre un'esperienza di ascolto superiore rispetto ad altre piattaforme audio di notizie, come Pocket, in quanto i contenuti di Curio sono letti da persone reali piuttosto che da voci AI dal suono artificiale.

L'integrazione della tecnologia AI in Curio consente agli utenti di ricevere un audio personalizzato insieme a notizie giornalistiche selezionate personalmente. Questa innovazione offre un caso d'uso promettente per l'IA, soprattutto quando si tratta di affrontare le legittime preoccupazioni legate al fatto che i chatbot dell'IA producono informazioni false o inventano dati quando non sono in grado di generare la risposta corretta. Tali informazioni errate, note come "allucinazioni", sono state riscontrate quando i chatbot AI di Google e Microsoft hanno mostrato i loro nuovi strumenti di ricerca.

Gli utenti possono accedere alla nuova funzione AI di Curio digitando la loro domanda o richiesta nell'apposita casella, in modo simile alle interazioni con un chatbot AI come ChatGPT. La funzione è disponibile sia sulla piattaforma web che sull'applicazione mobile di Curio. L'intelligenza artificiale di Curio elabora rapidamente oltre 5.000 ore di audio per generare un episodio audio personalizzato completo di introduzione e due articoli tratti dalle pubblicazioni della piattaforma.

Sebbene la piattaforma di giornalismo audio di Curio sia un servizio di abbonamento premium al prezzo di 24,99 dollari al mese (o 14,99 dollari al mese se si paga annualmente), gli utenti sono liberi di utilizzare la funzione di intelligenza artificiale, poiché l'azienda vuole incoraggiare il coinvolgimento diffuso degli utenti, consentendo all'intelligenza artificiale di imparare dalle preferenze. Gli aggiornamenti futuri potrebbero includere nuove funzionalità come la condivisione di episodi e raccomandazioni basate sulle richieste di altri utenti.

Nonostante l'uso di contenuti generati dall'intelligenza artificiale, Curio rimane fedele alla cura e alla narrazione umana. Con migliaia di abbonati e oltre un milione di download dell'app, l'aggiunta di episodi generati dall'intelligenza artificiale potrebbe attirare maggiormente l'attenzione, poiché coglie i vantaggi unici dell'intelligenza artificiale nella diffusione delle notizie. Curio prevede di raggiungere 100.000 abbonati a pagamento entro la fine dell'anno.

