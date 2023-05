Curio, een startup die deskundige journalistiek omzet in professioneel vertelde content, integreert nu AI-technologie om op basis van gebruikersvoorkeuren op maat gemaakte audio-afleveringen te produceren. Curio gebruikt zijn uitgebreide catalogus van hoogwaardige journalistiek, afkomstig van partners zoals The Wall Street Journal, The Guardian, The Atlantic en meer, om het AI-model te trainen, aangedreven door OpenAI-technologieën. Gebruikers kunnen nu communiceren met de AI-assistent van Curio, "Rio", door vragen te stellen en op maat gemaakte audioafleveringen te ontvangen die alleen bestaan uit op feiten gecontroleerde inhoud, waardoor door de AI gegenereerde verkeerde informatie wordt vermeden.

Curio heeft aanvullende strategische investeringen ontvangen van het hoofd van TED, Chris Anderson, die eerder investeerde in de Serie A ronde. Het bedrijf heeft meer dan 15 miljoen dollar opgehaald bij investeerders als EarlyBird, Draper Esprit, Cherry Ventures, Horizons Ventures en 500 Startups.

Curio werd in 2016 opgericht door ex-BBC strateeg Govind Balakrishnan en de Londense advocaat Srikant Chakravarti. Curio wilde een abonnementsdienst leveren die toegang geeft tot een gecureerde bibliotheek van in audio vertaalde journalistiek. Het bedrijf heeft samengewerkt met tal van media-organisaties om hun inhoud in licentie te geven, die vervolgens wordt ingesproken door stemacteurs voor de Curio-app. Deze aanpak biedt een superieure luisterervaring in vergelijking met andere nieuwsaudioplatforms, zoals Pocket, omdat Curio's content wordt voorgelezen door echte mensen in plaats van kunstmatig klinkende AI-stemmen.

De integratie van AI-technologie in Curio stelt gebruikers in staat om op maat gemaakte audio te ontvangen naast persoonlijk geselecteerde audiojournalistiek. Deze doorbraak biedt een veelbelovende use case voor AI, vooral om de legitieme bezorgdheid weg te nemen over AI-chatbots die valse informatie produceren of gegevens verzinnen wanneer ze niet in staat zijn het juiste antwoord te genereren. Dergelijke verkeerde informatie, bekend als "hallucinaties", is gezien toen AI-chatbots van zowel Google als Microsoft hun nieuwe zoektools demonstreerden.

Gebruikers hebben toegang tot de nieuwe AI-functie van Curio door hun vraag of verzoek in het daarvoor bestemde vak te typen, vergelijkbaar met interacties met een AI-chatbot zoals ChatGPT. De functie is beschikbaar op zowel het Curio-webplatform als de mobiele app. Curio's AI verwerkt snel meer dan 5.000 uur aan audio om een gepersonaliseerde audio-aflevering te genereren, compleet met een inleiding en twee artikelen uit de publicaties van het platform.

Hoewel het platform voor audiojournalistiek van Curio een premium abonnementsdienst is met een prijs van 24,99 dollar per maand (of 14,99 dollar per maand bij jaarlijkse betaling), staat het gebruikers vrij om de AI-functie te gebruiken omdat het bedrijf een brede betrokkenheid van gebruikers wil aanmoedigen, zodat de AI kan leren van voorkeuren. Toekomstige updates bevatten mogelijk nieuwe functies zoals het delen van afleveringen en aanbevelingen op basis van de vragen van andere gebruikers.

Ondanks het gebruik van AI-gegenereerde inhoud blijft Curio vasthouden aan menselijke curatie en vertelling. Met duizenden abonnees en meer dan een miljoen downloads van de app, kan de toevoeging van AI-gegenereerde afleveringen meer aandacht trekken omdat ze de unieke voordelen van AI in nieuwsvoorziening vastleggen. Curio verwacht tegen het einde van het jaar 100.000 betaalde abonnees te bereiken.

