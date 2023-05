Curio, une startup qui transforme le journalisme d'experts en contenu narré par des professionnels, intègre désormais la technologie de l'IA pour produire des épisodes audio personnalisés en fonction des préférences de l'utilisateur. Curio utilise son vaste catalogue de journalisme de haute qualité, provenant de partenaires tels que The Wall Street Journal, The Guardian, The Atlantic et bien d'autres, pour entraîner le modèle d'IA, alimenté par les technologies OpenAI. Les utilisateurs peuvent désormais interagir avec l'assistant IA de Curio, "Rio", en posant des questions et en recevant des épisodes audio personnalisés qui ne comprennent que du contenu vérifié, évitant ainsi la désinformation générée par l'IA.

Curio a notamment reçu un investissement stratégique supplémentaire de la part du directeur de TED, Chris Anderson, qui avait déjà investi dans la série A de l'entreprise. L'entreprise a levé plus de 15 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que EarlyBird, Draper Esprit, Cherry Ventures, Horizons Ventures et 500 Startups, entre autres.

Fondée en 2016 par l'ex-stratège de la BBC Govind Balakrishnan et l'avocat londonien Srikant Chakravarti, Curio visait à fournir un service par abonnement donnant accès à une bibliothèque curatée de journalisme traduit en audio. L'entreprise a collaboré avec de nombreux médias pour obtenir des licences sur leur contenu, qui est ensuite raconté par des acteurs vocaux pour l'application Curio. Cette approche offre une expérience d'écoute supérieure à celle d'autres plateformes audio d'actualités, telles que Pocket, car le contenu de Curio est lu par de vraies personnes plutôt que par des voix d'IA à la sonorité artificielle.

L'intégration de la technologie de l'IA dans Curio permet aux utilisateurs de recevoir un contenu audio sur mesure en plus d'un journalisme audio sélectionné personnellement. Cette avancée offre un cas d'utilisation prometteur pour l'IA, en particulier lorsqu'il s'agit de répondre aux préoccupations légitimes concernant les chatbots d'IA qui produisent de fausses informations ou inventent des données lorsqu'ils ne sont pas en mesure de générer la bonne réponse. De telles informations erronées, connues sous le nom d'"hallucinations", ont été observées lorsque les chatbots de Google et de Microsoft ont fait la démonstration de leurs nouveaux outils de recherche.

Les utilisateurs peuvent accéder à la nouvelle fonction d'IA de Curio en tapant leur question ou leur demande dans la case prévue à cet effet, de la même manière qu'ils interagissent avec un chatbot d'IA tel que ChatGPT. Cette fonction est disponible à la fois sur la plateforme web et sur l'application mobile de Curio. L'IA de Curio traite rapidement plus de 5 000 heures d'audio pour générer un épisode audio personnalisé accompagné d'une introduction et de deux articles issus des publications de la plateforme.

Bien que la plateforme de journalisme audio de Curio soit un service d'abonnement premium au prix de 24,99 $ par mois (ou 14,99 $ par mois en cas de paiement annuel), les utilisateurs sont libres d'utiliser la fonction d'intelligence artificielle, car l'entreprise souhaite encourager l'engagement généralisé des utilisateurs, permettant ainsi à l'intelligence artificielle d'apprendre à partir de leurs préférences. Les prochaines mises à jour pourraient inclure de nouvelles fonctionnalités telles que le partage d'épisodes et des recommandations basées sur les demandes d'autres utilisateurs.

Malgré l'utilisation de contenus générés par l'IA, Curio reste attaché à la curation et à la narration humaines. Avec des milliers d'abonnés et plus d'un million de téléchargements d'applications, l'ajout d'épisodes générés par l'IA pourrait attirer davantage l'attention, car ils mettent en valeur les avantages uniques de l'IA dans la diffusion d'informations. Curio espère atteindre 100 000 abonnés payants d'ici la fin de l'année.

