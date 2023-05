전문 저널리즘을 전문적으로 내레이션된 콘텐츠로 전환하는 스타트업인 Curio는 이제 AI 기술을 통합하여 사용자 선호도에 따라 맞춤형 오디오 에피소드를 제작합니다. The Wall Street Journal, The Guardian, The Atlantic 등과 같은 파트너가 제공하는 광범위한 고품질 저널리즘 카탈로그를 사용하여 OpenAI 기술로 구동되는 AI 모델을 교육합니다. 사용자는 이제 Curio의 AI 비서인 "Rio"와 상호 작용할 수 있습니다. 질문을 하고 사실 확인된 콘텐츠로만 구성된 맞춤형 오디오 에피소드를 수신하여 AI가 생성한 잘못된 정보를 피할 수 있습니다.

특히 Curio는 이전에 Series A 라운드에 투자한 TED의 책임자인 Chris Anderson으로부터 추가 전략적 투자를 받았습니다. 이 회사는 EarlyBird, Draper Esprit, Cherry Ventures, Horizons Ventures, 500 Startups 등의 투자자로부터 1,500만 달러 이상을 모금했습니다.

2016년 전 BBC 전략가인 Govind Balakrishnan과 런던 변호사 Srikant Chakravarti가 설립한 Curio는 오디오로 번역된 선별된 저널리즘 라이브러리에 대한 액세스를 제공하는 구독 기반 서비스를 제공하는 것을 목표로 했습니다. 이 회사는 수많은 미디어 조직과 협력하여 콘텐츠에 라이선스를 부여한 다음 Curio 앱의 성우가 나레이션을 합니다. 이 접근 방식은 Pocket과 같은 다른 뉴스 오디오 플랫폼에 비해 뛰어난 청취 경험을 제공합니다. Curio의 콘텐츠는 인공적으로 들리는 AI 음성이 아닌 실제 사람이 읽습니다.

AI 기술을 Curio에 통합하면 사용자가 직접 선택한 오디오 저널리즘과 함께 맞춤형 오디오를 받을 수 있습니다. 이 혁신은 AI에 대한 유망한 사용 사례를 제공하며, 특히 AI 챗봇이 잘못된 정보를 생성하거나 올바른 응답을 생성할 수 없을 때 데이터를 발명하는 것에 대한 정당한 우려를 해결할 때 그렇습니다. "환각"으로 알려진 이러한 잘못된 정보는 Google과 Microsoft의 AI 챗봇이 새로운 검색 도구를 시연했을 때 나타났습니다.

사용자는 ChatGPT와 같은 AI 챗봇과의 상호 작용과 유사하게 제공된 상자에 질문이나 프롬프트를 입력하여 Curio의 새로운 AI 기능에 액세스할 수 있습니다. 이 기능은 Curio 웹 플랫폼과 모바일 앱 모두에서 사용할 수 있습니다. Curio의 AI는 5,000시간이 넘는 오디오를 신속하게 처리하여 플랫폼 간행물에서 소개 및 두 개의 기사가 포함된 개인화된 오디오 에피소드를 생성합니다.

Curio의 오디오 저널리즘 플랫폼은 월 24.99달러(연간 결제 시 월 14.99달러)의 프리미엄 구독 서비스이지만, 회사가 광범위한 사용자 참여를 장려하고 AI가 선호도에서 학습할 수 있도록 사용자는 AI 기능을 자유롭게 활용할 수 있습니다. . 향후 업데이트에는 에피소드 공유 및 다른 사용자의 문의를 기반으로 한 추천과 같은 새로운 기능이 포함될 수 있습니다.

AI로 생성된 콘텐츠를 사용함에도 불구하고 Curio는 여전히 사람의 큐레이션과 내레이션에 전념하고 있습니다. 수천 명의 구독자와 백만 건 이상의 앱 다운로드를 통해 AI 생성 에피소드를 추가하면 뉴스 전달에서 AI의 고유한 이점을 포착하므로 더 많은 관심을 끌 수 있습니다. Curio는 연말까지 유료 가입자 100,000명에 도달할 것으로 예상합니다.

기술 채택이 점점 더 보편화되고 있는 오늘날의 세계에서 Curio 및 appmaster .io> AppMaster io's no-code platform 플랫폼과 같은 플랫폼은 우리가 콘텐츠를 소비하고 생성하는 방식을 혁신하고 있습니다. 더 많은 스타트업이 애플리케이션에 AI 및 기타 고급 기술을 채택함에 따라 혁신의 범위와 향상된 사용자 경험이 배가됩니다.