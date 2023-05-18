Curio是一家将专家新闻转化为专业解说内容的初创公司，现在整合了人工智能技术，根据用户的喜好制作定制的音频剧集。它利用其广泛的高质量新闻目录，从《华尔街日报》、《卫报》、《大西洋月刊》等合作伙伴那里获得的信息来训练人工智能模型，该模型由OpenAI技术驱动。用户现在可以与Curio的人工智能助手 "Rio "互动，提出问题并接收定制的音频节目，这些节目只包括经过事实核查的内容，从而避免了人工智能产生的错误信息。

值得注意的是，Curio获得了TED负责人克里斯-安德森的额外战略投资，他曾在其A轮投资。该公司已经从EarlyBird、Draper Esprit、Cherry Ventures、Horizons Ventures和500 Startups等投资者那里筹集了超过1500万美元。

Curio由前BBC战略家Govind Balakrishnan和伦敦律师Srikant Chakravarti于2016年成立，旨在提供一种基于订阅的服务，让人们能够访问翻译成音频的新闻策划库。该公司与许多媒体组织合作，授权他们的内容，然后由语音演员为Curio应用程序进行叙述。与其他新闻音频平台（如Pocket）相比，这种方法提供了卓越的听觉体验，因为Curio的内容是由真人朗读的，而不是人工听觉的AI声音。

将人工智能技术整合到Curio中，使用户能够在个人选择的新闻音频中收到定制的音频。这一突破为人工智能提供了一个很有前景的用例，特别是在解决人工智能聊天机器人产生虚假信息或在无法产生正确反应时编造数据的合理担忧时。这种被称为 "幻觉 "的错误信息，在谷歌和微软的人工智能聊天机器人展示其新的搜索工具时已经出现。

用户可以通过在提供的盒子里输入他们的问题或提示来访问Curio的新人工智能功能，类似于与ChatGPT等人工智能聊天机器人的互动。该功能在Curio网络平台和移动应用中都可以使用。Curio的人工智能快速处理超过5000小时的音频，生成一个个性化的音频节目，并配有介绍和两篇来自该平台出版物的文章。

尽管Curio的音频新闻平台是一种高级订阅服务，定价为每月24.99美元（如果按年支付，则每月14.99美元），但用户可以自由利用人工智能功能，因为该公司希望鼓励用户广泛参与，使人工智能能够从偏好中学习。未来的更新可能包括新的功能，如情节分享和基于其他用户查询的推荐。

尽管使用了人工智能生成的内容，Curio仍然致力于人类的策划和叙述。凭借数千名用户和超过一百万次的应用下载，增加人工智能生成的剧集可能会吸引更多的关注，因为它们抓住了人工智能在新闻传播中的独特优势。Curio预计到今年年底将达到10万名付费用户。

在技术应用日益普遍的当今世界，像Curio和<a href=https://appmaster.io>AppMaster io的no-code 平台 ，正在彻底改变我们消费和创造内容的方式。随着越来越多的创业公司在其应用程序中采用人工智能和其他先进技术，创新和改善用户体验的范围成倍增加。