A Curio, uma startup que transforma jornalismo especializado em conteúdo narrado profissionalmente, integra agora tecnologia de IA para produzir episódios de áudio personalizados com base nas preferências do utilizador. Utiliza o seu extenso catálogo de jornalismo de alta qualidade, proveniente de parceiros como o The Wall Street Journal, The Guardian, The Atlantic, entre outros, para treinar o modelo de IA, alimentado por tecnologias OpenAI. Os utilizadores podem agora interagir com o assistente de IA da Curio, "Rio", fazendo perguntas e recebendo episódios de áudio personalizados que incluem apenas conteúdo verificado por factos, evitando assim a desinformação gerada pela IA.

Em particular, a Curio recebeu um investimento estratégico adicional do director da TED, Chris Anderson, que investiu anteriormente na sua ronda da Série A. A empresa arrecadou mais de US $ 15 milhões de investidores, incluindo EarlyBird, Draper Esprit, Cherry Ventures, Horizons Ventures e 500 Startups, entre outros.

Fundada em 2016 pelo ex-estrategista da BBC Govind Balakrishnan e pelo advogado londrino Srikant Chakravarti, a Curio tinha como objetivo fornecer um serviço baseado em assinatura que desse acesso a uma biblioteca com curadoria de jornalismo traduzido em áudio. A empresa colaborou com numerosos órgãos de comunicação social para licenciar os seus conteúdos, que são depois narrados por actores de voz para a aplicação Curio. Esta abordagem oferece uma experiência de audição superior em comparação com outras plataformas de áudio de notícias, como o Pocket, uma vez que o conteúdo do Curio é lido por pessoas reais e não por vozes artificiais de IA.

A integração da tecnologia de IA na Curio permite que os utilizadores recebam áudio personalizado juntamente com jornalismo áudio seleccionado pessoalmente. Este avanço oferece um caso de utilização promissor para a IA, especialmente quando se trata de responder a preocupações legítimas sobre os chatbots de IA que produzem informações falsas ou inventam dados quando não conseguem gerar a resposta correcta. Esta desinformação, conhecida como "alucinações", foi observada quando os chatbots de IA da Google e da Microsoft demonstraram as suas novas ferramentas de pesquisa.

Os utilizadores podem aceder à nova funcionalidade de IA do Curio escrevendo a sua pergunta ou pedido na caixa fornecida, à semelhança das interacções com um chatbot de IA como o ChatGPT. A funcionalidade está disponível na plataforma Web e na aplicação móvel do Curio. A IA do Curio processa rapidamente mais de 5.000 horas de áudio para gerar um episódio de áudio personalizado completo com uma introdução e dois artigos das publicações da plataforma.

Embora a plataforma de jornalismo áudio da Curio seja um serviço de subscrição premium com um preço de 24,99 dólares por mês (ou 14,99 dólares por mês se pago anualmente), os utilizadores são livres de utilizar a funcionalidade de IA, uma vez que a empresa pretende incentivar o envolvimento generalizado dos utilizadores, permitindo que a IA aprenda com as preferências. As futuras actualizações podem incluir novas funcionalidades, como a partilha de episódios e recomendações com base nos pedidos de informação de outros utilizadores.

Apesar da utilização de conteúdos gerados por IA, a Curio continua empenhada na curadoria e narração humanas. Com milhares de subscritores e mais de um milhão de descargas da aplicação, a adição de episódios gerados por IA pode atrair mais atenção, uma vez que capta as vantagens únicas da IA na distribuição de notícias. A Curio espera atingir 100 000 subscritores pagos até ao final do ano.

