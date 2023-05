Curio, стартап, который превращает экспертную журналистику в профессионально озвученный контент, теперь интегрирует технологию искусственного интеллекта для создания индивидуальных аудиоэпизодов на основе предпочтений пользователей. Для обучения модели ИИ, работающей на основе технологий OpenAI, используется обширный каталог высококачественной журналистики, полученной от таких партнеров, как The Wall Street Journal, The Guardian, The Atlantic и других. Теперь пользователи могут взаимодействовать с ИИ-ассистентом Curio "Рио", задавая вопросы и получая индивидуальные аудиоэпизоды, состоящие только из проверенного фактами контента, что позволяет избежать дезинформации, генерируемой ИИ.

Примечательно, что Curio получила дополнительные стратегические инвестиции от главы TED Криса Андерсона, который ранее инвестировал в раунд серии А. Компания привлекла более 15 миллионов долларов от инвесторов, включая EarlyBird, Draper Esprit, Cherry Ventures, Horizons Ventures, 500 Startups и других.

Компания Curio была основана в 2016 году бывшим стратегом Би-би-си Говиндом Балакришнаном и лондонским юристом Шрикантом Чакраварти с целью создания сервиса на основе подписки, предоставляющего доступ к курируемой библиотеке журналистских материалов, переведенных на аудио. Компания сотрудничает с многочисленными медийными организациями, лицензируя их контент, который затем озвучивается актерами для приложения Curio. Такой подход обеспечивает превосходные впечатления от прослушивания по сравнению с другими новостными аудиоплатформами, такими как Pocket, поскольку контент Curio читают реальные люди, а не искусственные голоса ИИ.

Интеграция технологии искусственного интеллекта в Curio позволяет пользователям получать аудиозаписи, сделанные на заказ, наряду с лично отобранной аудиожурналистикой. Этот прорыв предлагает многообещающий вариант использования ИИ, особенно при решении законных проблем, связанных с тем, что чат-боты ИИ выдают ложную информацию или придумывают данные, когда не могут сгенерировать правильный ответ. Подобная дезинформация, известная как "галлюцинации", наблюдалась при демонстрации новых поисковых инструментов чат-ботами ИИ от Google и Microsoft.

Пользователи могут получить доступ к новой функции ИИ Curio, введя свой вопрос или подсказку в специальное поле, аналогично взаимодействию с чат-ботом ИИ, таким как ChatGPT. Эта функция доступна как на веб-платформе Curio, так и в мобильном приложении. ИИ Curio быстро обрабатывает более 5 000 часов аудиозаписей, чтобы создать персонализированный аудиоэпизод, дополненный вступлением и двумя статьями из публикаций платформы.

Хотя платформа аудиожурналистики Curio является премиум-услугой по подписке стоимостью $24,99 в месяц (или $14,99 в месяц при ежегодной оплате), пользователи могут свободно использовать функцию ИИ, поскольку компания хочет поощрять широкое вовлечение пользователей, позволяя ИИ учиться на основе предпочтений. Будущие обновления могут включать новые функции, такие как обмен эпизодами и рекомендации, основанные на запросах других пользователей.

Несмотря на использование контента, генерируемого искусственным интеллектом, Curio остается приверженцем человеческого кураторства и повествования. С тысячами подписчиков и более чем миллионом загрузок приложения, добавление эпизодов, сгенерированных ИИ, может привлечь больше внимания, поскольку они отражают уникальные преимущества ИИ в предоставлении новостей. Curio рассчитывает достичь 100 000 платных подписчиков к концу года.

В современном мире, где внедрение технологий становится все более распространенным, такие платформы, как Curio и AppMaster.io, революционизируют способ потребления и создания контента. По мере того как все больше стартапов внедряют искусственный интеллект и другие передовые технологии в свои приложения, расширяются возможности для инноваций и улучшения пользовательского опыта.