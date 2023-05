Curio, một công ty khởi nghiệp biến báo chí chuyên nghiệp thành nội dung tường thuật chuyên nghiệp, hiện tích hợp công nghệ AI để tạo ra các đoạn âm thanh tùy chỉnh dựa trên sở thích của người dùng. Nó sử dụng danh mục phong phú về báo chí chất lượng cao, lấy từ các đối tác như The Wall Street Journal, The Guardian, The Atlantic, v.v., để đào tạo mô hình AI, được hỗ trợ bởi các công nghệ OpenAI. Giờ đây, người dùng có thể tương tác với trợ lý AI của Curio, “Rio,” bằng cách đặt câu hỏi và nhận các đoạn âm thanh tùy chỉnh chỉ bao gồm nội dung đã được xác minh tính xác thực, do đó, tránh được thông tin sai lệch do AI tạo ra.

Đáng chú ý, Curio đã nhận được khoản đầu tư chiến lược bổ sung từ người đứng đầu TED, Chris Anderson, người trước đó đã đầu tư vào vòng Series A của nó. Công ty đã huy động được hơn 15 triệu đô la từ các nhà đầu tư bao gồm EarlyBird, Draper Esprit, Cherry Ventures, Horizons Ventures và 500 Startups, trong số những người khác.

Được thành lập vào năm 2016 bởi cựu chiến lược gia của BBC, Govind Balakrishnan và luật sư Srikant Chakravarti ở London, Curio nhằm mục đích cung cấp một dịch vụ dựa trên đăng ký cho phép truy cập vào một thư viện báo chí được tuyển chọn dịch sang âm thanh. Công ty đã hợp tác với nhiều tổ chức truyền thông để cấp phép cho nội dung của họ, sau đó được diễn viên lồng tiếng thuật lại cho ứng dụng Curio. Cách tiếp cận này mang lại trải nghiệm nghe vượt trội so với các nền tảng âm thanh tin tức khác, chẳng hạn như Pocket, vì nội dung của Curio được đọc bởi người thật chứ không phải giọng nói AI có âm thanh nhân tạo.

Việc tích hợp công nghệ AI vào Curio cho phép người dùng nhận âm thanh tùy chỉnh cùng với báo chí âm thanh được chọn cá nhân. Bước đột phá này mang đến một trường hợp sử dụng đầy hứa hẹn cho AI, đặc biệt là khi giải quyết những lo ngại chính đáng về việc các chatbot AI tạo ra thông tin sai lệch hoặc phát minh ra dữ liệu khi không thể tạo ra phản hồi chính xác. Thông tin sai lệch như vậy, được gọi là “ảo giác”, đã được nhìn thấy khi các chatbot AI của cả Google và Microsoft trình diễn các công cụ tìm kiếm mới của họ.

Người dùng có thể truy cập tính năng AI mới của Curio bằng cách nhập câu hỏi hoặc lời nhắc của họ vào hộp được cung cấp, tương tự như tương tác với một chatbot AI như ChatGPT. Tính năng này khả dụng trên cả nền tảng web và ứng dụng di động Curio. Trí tuệ nhân tạo của Curio nhanh chóng xử lý hơn 5.000 giờ âm thanh để tạo ra một tập âm thanh được cá nhân hóa hoàn chỉnh với phần giới thiệu và hai bài báo từ các ấn phẩm của nền tảng.

Mặc dù nền tảng báo chí âm thanh của Curio là một dịch vụ đăng ký cao cấp có giá 24,99 đô la mỗi tháng (hoặc 14,99 đô la mỗi tháng nếu được trả hàng năm), người dùng có thể tự do sử dụng tính năng AI vì công ty muốn khuyến khích sự tham gia rộng rãi của người dùng, cho phép AI học hỏi từ các sở thích . Các bản cập nhật trong tương lai có thể bao gồm các tính năng mới như chia sẻ tập và đề xuất dựa trên yêu cầu của những người dùng khác.

Mặc dù sử dụng nội dung do AI tạo ra, Curio vẫn cam kết quản lý và tường thuật bằng con người. Với hàng nghìn người đăng ký và hơn một triệu lượt tải xuống ứng dụng, việc bổ sung các tập do AI tạo ra có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn khi chúng nắm bắt được những lợi thế độc đáo của AI trong việc cung cấp tin tức. Curio dự kiến sẽ đạt 100.000 thuê bao trả phí vào cuối năm nay.

Trong thế giới ngày nay, nơi việc áp dụng công nghệ ngày càng phổ biến, các nền tảng như Curio và appmaster .io> AppMaster io's no-code platform đang cách mạng hóa cách chúng ta sử dụng và tạo nội dung. Khi ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp áp dụng AI và các công nghệ tiên tiến khác vào các ứng dụng của họ, phạm vi đổi mới và cải thiện trải nghiệm người dùng sẽ tăng lên gấp bội.