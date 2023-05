Curio, startup, który przekształca dziennikarstwo eksperckie w profesjonalnie opowiadane treści, integruje teraz technologię sztucznej inteligencji w celu tworzenia spersonalizowanych odcinków audio w oparciu o preferencje użytkownika. Curio wykorzystuje swój obszerny katalog wysokiej jakości dziennikarstwa, pozyskiwanego od partnerów takich jak The Wall Street Journal, The Guardian, The Atlantic i innych, do trenowania modelu AI, opartego na technologiach OpenAI. Użytkownicy mogą teraz wchodzić w interakcje z asystentem AI Curio, "Rio", zadając pytania i otrzymując niestandardowe odcinki audio, które zawierają tylko sprawdzone treści, unikając w ten sposób dezinformacji generowanych przez AI.

Warto zauważyć, że Curio otrzymało dodatkową inwestycję strategiczną od szefa TED, Chrisa Andersona, który wcześniej zainwestował w rundę Serii A. Firma zebrała ponad 15 milionów dolarów od inwestorów, w tym między innymi EarlyBird, Draper Esprit, Cherry Ventures, Horizons Ventures i 500 Startups.

Założona w 2016 roku przez byłego stratega BBC Govinda Balakrishnana i londyńskiego prawnika Srikanta Chakravartiego, Curio miała na celu dostarczenie usługi opartej na subskrypcji, dającej dostęp do wyselekcjonowanej biblioteki dziennikarstwa przetłumaczonego na dźwięk. Firma współpracuje z wieloma organizacjami medialnymi w celu licencjonowania ich treści, które są następnie opowiadane przez aktorów głosowych dla aplikacji Curio. Takie podejście zapewnia lepsze wrażenia słuchowe w porównaniu z innymi platformami audio z wiadomościami, takimi jak Pocket, ponieważ treści Curio są czytane przez prawdziwych ludzi, a nie sztucznie brzmiące głosy AI.

Integracja technologii AI z Curio umożliwia użytkownikom otrzymywanie niestandardowego dźwięku wraz z osobiście wybranym dziennikarstwem audio. Ten przełom oferuje obiecujący przypadek użycia sztucznej inteligencji, zwłaszcza w przypadku uzasadnionych obaw dotyczących chatbotów AI generujących fałszywe informacje lub wymyślających dane, gdy nie są w stanie wygenerować prawidłowej odpowiedzi. Takie dezinformacje, znane jako "halucynacje", zaobserwowano, gdy chatboty AI zarówno Google, jak i Microsoft zademonstrowały swoje nowe narzędzia wyszukiwania.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do nowej funkcji AI Curio, wpisując swoje pytanie lub podpowiedź w odpowiednim polu, podobnie jak w przypadku interakcji z chatbotem AI, takim jak ChatGPT. Funkcja ta jest dostępna zarówno na platformie internetowej Curio, jak i w aplikacji mobilnej. Sztuczna inteligencja Curio szybko przetwarza ponad 5000 godzin dźwięku, aby wygenerować spersonalizowany odcinek audio wraz z wprowadzeniem i dwoma artykułami z publikacji platformy.

Chociaż platforma dziennikarstwa audio Curio jest usługą subskrypcji premium w cenie 24,99 USD miesięcznie (lub 14,99 USD miesięcznie przy płatności rocznej), użytkownicy mogą swobodnie korzystać z funkcji sztucznej inteligencji, ponieważ firma chce zachęcić do szerokiego zaangażowania użytkowników, umożliwiając sztucznej inteligencji uczenie się na podstawie preferencji. Przyszłe aktualizacje mogą obejmować nowe funkcje, takie jak udostępnianie odcinków i rekomendacje oparte na zapytaniach innych użytkowników.

Pomimo korzystania z treści generowanych przez sztuczną inteligencję, Curio pozostaje zaangażowane w ludzką kuratelę i narrację. Z tysiącami subskrybentów i ponad milionem pobrań aplikacji, dodanie odcinków generowanych przez sztuczną inteligencję może przyciągnąć więcej uwagi, ponieważ wychwytują one unikalne zalety sztucznej inteligencji w dostarczaniu wiadomości. Curio spodziewa się osiągnąć 100 000 płatnych subskrybentów do końca roku.

