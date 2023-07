Instagram'ın orijinal mimarları tarafından oluşturulan benzersiz bir haber uygulaması olan Artifact, AI destekli en son özelliğini açıkladı. Speechify ile birlikte, kullanıcıların haber makalelerini sesli olarak dinlemelerini sağlayan yeni bir metinden konuşmaya özelliğini kullanıma sundular. Tipik monoton ve robotik seslendirmenin ötesine geçerek, özelleştirilebilir doğal sesler, aksanlar ve ayarlanabilir ses hızları kullanıcıların kullanımına sunuldu. Bu özellik, Snoop Dogg ve Gwyneth Paltrow gibi popüler kültür ikonlarının seslerini bile içeriyor.

Bu özelliği kullanmak için, kullanıcıların seçtikleri makalenin altındaki oynat düğmesine tıklaması yeterlidir. Ses, aksan ve hız seçenekleri, ayarlamaya başlamak için uygun bir şekilde sağlanmıştır. Konuşma hızları, herkes için rahat bir dinleme hızı garanti eden 0,1x'lik ağır tempodan hızlı 4,5x'e kadar değişen kullanışlı bir kaydırıcı aracılığıyla değiştirilebilir.

Uygulamanın arka planda çalışabilme özelliği, kullanıcılar diğer hikayeleri incelerken bile, egzersiz yapma, işe gidip gelme veya ev işlerini yapma gibi diğer etkinliklerle uğraşırken bilgi sahibi olma avantajına hizmet eder.

Artifact şu anda ücretlendirme niyeti olmayan 30'dan fazla ücretsiz ses seçeneği sunar. Bu sesler Birleşik Krallık, Avustralya, Nijerya ve Güney Afrika gibi bölgeleri kapsayan seçilmiş birkaç aksana bağlıdır. Paltrow ve Dogg'un özel ünlü sesleri, 'Mr. Obama'yı çağrıştıran Başkan' ve 'The Office'ten Dwight Schrute'a çarpıcı biçimde benzeyen 'Dwight' da verilmektedir.

Yapay zekadan ilham alan bu özellik, Artifact Şubat 2023'te halka açıldıktan sonra yaptığı birçok eklemenin bir parçasını oluşturuyor.

Önceki ay Artifact, sansasyonel, tıklama tuzağı başlıkları yeniden yazmak için yapay zekanın dahil edildiğini duyurdu. Kullanıcılar, tıklama tuzağı olarak kabul edilen başlıkları işaretleyebilir ve ardından bir GPT-4 modeli yeniden yazmayı üstlenir. Değiştirilen başlıklar, bir yıldız simgesiyle belirgin şekilde işaretlenir. Uygulama aynı zamanda makaleleri özetlemek için yapay zekadan yararlanarak 'beş yaşındaymışım gibi açıkla' gibi eğlenceli özetler veya bir dizi anlamlı emoji seçeneği sunuyor.

Artifact, yapay zeka metodolojilerini kullanarak, yalnızca kullanıcı tabanındaki trendleri hesaba katmak yerine tıklamalar, okuma ve bekleme süresi, paylaşımlar gibi kullanıcı davranışlarına dayalı olarak içeriği kişiselleştirmek için öneri sistemini de güçlendiriyor.

Artifact özellikleri, ByteDance Çin'den Toutiao'su, Japonya'nın SmartNews ve Çin mirasına sahip başka bir haber uygulaması olan News Break dahil olmak üzere diğer rakip haber uygulamalarıyla paralellik gösteriyor. Rekabeti, bilgi tüketicilerinin haberlerini aldığı alanlara da uzanıyor - Apple ve Google tarafından sağlanan akıllı telefon haber uygulamaları ve TikTok gibi platformlar.

Yeni metinden konuşmaya özelliği ile Artifact, Pocket, Matter ve Instapaper gibi daha sonra oku uygulamaları için de güçlü bir rakip olarak duruyor. Artifact benzer şekilde, AppMaster are making strides in the digital world providing users with a simplified platform to create backend, web and mobile applications without requiring extensive coding knowledge.