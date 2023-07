Artifact แอปข่าวที่ไม่เหมือนใครซึ่งสร้างโดยสถาปนิกดั้งเดิมของ Instagram ได้เปิดตัวฟีเจอร์ล่าสุดที่รองรับ AI ร่วมกับ Speechify พวกเขาได้เปิดตัวคุณลักษณะการอ่านออกเสียงข้อความใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถฟังบทความข่าวได้ ด้วยการก้าวข้ามการพากย์เสียงซ้ำซากจำเจและเสียงหุ่นยนต์ เสียงที่เป็นธรรมชาติ การเน้นเสียง และความเร็วเสียงที่ปรับได้จึงพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ คุณลักษณะนี้รวมถึงเสียงของไอคอนวัฒนธรรมป๊อปเช่น Snoop Dogg และ Gwyneth Paltrow

หากต้องการใช้คุณลักษณะนี้ ผู้ใช้เพียงคลิกปุ่มเล่นที่ด้านล่างของบทความที่เลือก ตัวเลือกของเสียง สำเนียง และความเร็วมีให้อย่างเหมาะสมเพื่อเริ่มการปรับ ความเร็วในการพูดสามารถปรับเปลี่ยนได้ผ่านแถบเลื่อนที่สะดวกซึ่งมีตั้งแต่จังหวะช้าๆ 0.1x ไปจนถึง 4.5x ที่รวดเร็ว รับประกันความเร็วในการฟังที่สะดวกสบายสำหรับทุกคน

ความสามารถของแอปที่จะทำงานในพื้นหลัง แม้ในขณะที่ผู้ใช้อ่านเรื่องราวอื่น ๆ มีประโยชน์สองประการในการรับทราบข้อมูลในขณะที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ออกกำลังกาย เดินทาง หรือทำงานบ้าน

Artifact มีตัวเลือกเสียงฟรีมากกว่า 30 แบบโดยปัจจุบันไม่มีความตั้งใจที่จะเรียกเก็บเงิน เสียงเหล่านี้เชื่อมโยงกับสำเนียงบางส่วนซึ่งครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ไนจีเรีย และแอฟริกาใต้ ผู้มีชื่อเสียงพิเศษของ Paltrow และ Dogg ไม่ได้เป็นเพียง USP เท่านั้น แต่ยังเป็นตัวสำรองที่สนุกสนานเช่น 'Mr. ประธานาธิบดี 'ซึ่งสะท้อนถึงโอบามาและ 'ดไวท์' ซึ่งคล้ายกับดไวท์ ชรูทจาก 'The Office' อย่างน่าทึ่งก็มีให้เช่นกัน

ฟีเจอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก AI นี้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนเสริมจำนวนมากที่ Artifact ได้เผยแพร่หลังจากเปิดตัวสู่สาธารณะในเดือนกุมภาพันธ์ 2023

ในเดือนก่อนหน้า Artifact ได้ประกาศการรวมตัวของ AI เพื่อเขียนชื่อเรื่องแบบคลิกเบตที่โลดโผน ผู้ใช้สามารถทำเครื่องหมายชื่อที่ถือว่าเป็นคลิกเบตได้ ซึ่งโมเดล GPT-4 จะดำเนินการเขียนใหม่ พาดหัวที่แก้ไขจะถูกทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนด้วยไอคอนรูปดาว แอปยังใช้ AI ในการสรุปบทความ ทำให้มีตัวเลือกในการสรุปอย่างสนุกสนาน เช่น 'อธิบายเหมือนฉันอายุห้าขวบ' หรือชุดอิโมจิที่แสดงความรู้สึก

การใช้วิธีการของ AI ทำให้ Artifact ยังช่วยให้ระบบคำแนะนำสามารถปรับแต่งเนื้อหาตามพฤติกรรมของผู้ใช้ เช่น การคลิก การอ่าน และเวลาที่อยู่ การแบ่งปันแทนที่จะคำนึงถึงแนวโน้มของฐานผู้ใช้เพียงอย่างเดียว

ฟีเจอร์ของ Artifact นั้นเทียบเคียงได้กับแอปข่าวของคู่แข่งรายอื่นๆ รวมถึง Toutiao ของ ByteDance จากจีน, SmartNews ของญี่ปุ่น และ News Break ซึ่งเป็นแอปข่าวอีกแอปหนึ่งที่มีมรดกจากจีน การแข่งขันยังขยายไปถึงพื้นที่ที่ผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสาร เช่น แอปข่าวบนสมาร์ทโฟนที่ Apple และ Google ให้บริการ และแพลตฟอร์มอย่าง TikTok

ด้วยคุณลักษณะการอ่านออกเสียงข้อความใหม่ Artifact ยังยืนหยัดเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับแอปแบบอ่านภายหลัง เช่น Pocket, Matter และ Instapaper