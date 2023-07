Artifact, ইনস্টাগ্রামের মূল স্থপতিদের দ্বারা নির্মিত একটি অনন্য সংবাদ অ্যাপ, এর সর্বশেষ AI-সমর্থিত বৈশিষ্ট্যটি উন্মোচন করেছে। Speechify এর সাথে, তারা একটি নতুন টেক্সট-টু-স্পীচ বৈশিষ্ট্য চালু করেছে যা ব্যবহারকারীদের সংবাদ নিবন্ধগুলি শ্রবণযোগ্যভাবে শুনতে সক্ষম করে। সাধারণত একঘেয়ে এবং রোবোটিক ভয়েস-ওভারের বাইরে গিয়ে, কাস্টমাইজযোগ্য প্রাকৃতিক ভয়েস, উচ্চারণ এবং সামঞ্জস্যযোগ্য অডিও গতি ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে। বৈশিষ্ট্যটি এমনকি স্নুপ ডগ এবং গুইনেথ প্যালট্রোর মতো পপ-সংস্কৃতি আইকনদের কণ্ঠও অন্তর্ভুক্ত করে।

এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করার জন্য, ব্যবহারকারীরা তাদের নির্বাচিত নিবন্ধের নীচে প্লে বোতামে ক্লিক করুন। কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ এবং গতির পছন্দগুলি যথাযথভাবে টিউনিং শুরু করার জন্য সরবরাহ করা হয়েছে৷ বক্তৃতার গতি 0.1x এর মন্থর গতি থেকে দ্রুত 4.5x পর্যন্ত একটি সুবিধাজনক স্লাইডারের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যেতে পারে, যা প্রত্যেকের জন্য একটি আরামদায়ক শোনার গতির গ্যারান্টি দেয়৷

ব্যাকগ্রাউন্ডে চালানোর জন্য অ্যাপের ক্ষমতা, এমনকি ব্যবহারকারীরা অন্যান্য গল্পগুলি পড়লেও, ওয়ার্কআউট, যাতায়াত বা ঘরের কাজগুলি করার মতো অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকাকালীন অবগত থাকার দ্বৈত সুবিধা প্রদান করে।

Artifact 30 টিরও বেশি বিনামূল্যে ভয়েস বিকল্প সরবরাহ করে যেখানে বর্তমানে চার্জ স্থাপনের কোনো উদ্দেশ্য নেই৷ এই ভয়েসগুলি যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, নাইজেরিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো অঞ্চলগুলিকে কভার করে একটি নির্বাচিত কয়েকটি উচ্চারণে আবদ্ধ। প্যালট্রো এবং ডগের একচেটিয়া সেলিব্রিটি কণ্ঠই একমাত্র ইউএসপি নয়, যেমন মজার বিকল্প 'মি. প্রেসিডেন্ট', যা ওবামাকে প্রতিধ্বনিত করে এবং 'ডোয়াইট', যিনি 'দ্য অফিস'-এর ডোয়াইট শ্রুটের সাথে অসাধারণভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

এই AI-অনুপ্রাণিত বৈশিষ্ট্যটি Artifact ফেব্রুয়ারী 2023-এ সর্বজনীন লঞ্চ হওয়ার পরে অনেক সংযোজনের একটি অংশ গঠন করে।

আগের মাসে, Artifact চাঞ্চল্যকর, ক্লিক-বেট শিরোনাম পুনরায় লেখার জন্য AI-এর অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা করেছিল। ব্যবহারকারীরা ক্লিকবেট হিসাবে বিবেচিত শিরোনামগুলিকে চিহ্নিত করতে পারে, যার অনুসরণ করে একটি GPT-4 মডেল পুনরায় লেখার দায়িত্ব নেয়। পরিবর্তিত শিরোনামগুলি একটি তারকা আইকন দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে৷ অ্যাপটি নিবন্ধগুলির সংক্ষিপ্তসারের জন্য AI-এর উপর নির্ভর করে, মজার সারাংশের বিকল্প যেমন 'আমি পাঁচের মতো ব্যাখ্যা করুন' বা অভিব্যক্তিপূর্ণ ইমোজিগুলির একটি সিরিজ সক্ষম করে।

এআই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে, Artifact ব্যবহারকারীর আচরণের উপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তুকে ব্যক্তিগতকৃত করার ক্ষমতা দেয় যেমন ক্লিক, পড়া এবং থাকার সময়, শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ব্যবহারকারী বেসের মধ্যে কী প্রবণতা রয়েছে তা বিবেচনায় না নিয়ে।

Artifact বৈশিষ্ট্যগুলি চীনের ByteDance টুটিয়াও, জাপানের SmartNews এবং চীনা ঐতিহ্যের আরেকটি নিউজ অ্যাপ নিউজ ব্রেক সহ অন্যান্য প্রতিযোগী সংবাদ অ্যাপের সমান্তরাল ভিত্তি ধরে রাখে। এটির প্রতিযোগিতা এমন এলাকায়ও প্রসারিত যেখানে তথ্য ভোক্তারা তাদের খবর পান - Apple এবং Google দ্বারা সরবরাহ করা স্মার্টফোনের খবরের অ্যাপ, এবং TikTok-এর মতো প্ল্যাটফর্ম।

নতুন টেক্সট-টু-স্পিচ বৈশিষ্ট্যের সাথে, Artifact পকেট, ম্যাটার এবং ইন্সটাপেপারের মতো পরবর্তীতে পড়া-যাওয়া অ্যাপগুলির জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসাবে দাঁড়িয়েছে। Artifact অনুরূপ শিরায়, AppMaster are making strides in the digital world providing users with a simplified platform to create backend, web and mobile applications without requiring extensive coding knowledge.