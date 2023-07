Artifact, eine einzigartige Nachrichten-App, die von den ursprünglichen Architekten von Instagram entwickelt wurde, hat seine neueste KI-unterstützte Funktion vorgestellt. Zusammen mit Speechify haben sie eine neue Text-to-Speech-Funktion eingeführt, die es den Nutzern ermöglicht, sich Nachrichtenartikel akustisch anzuhören. Abgesehen von der typischerweise monotonen und roboterhaften Sprachausgabe stehen den Nutzern nun anpassbare natürliche Stimmen, Akzente und einstellbare Audiogeschwindigkeiten zur Verfügung. Die Funktion umfasst sogar die Stimmen von Popkultur-Ikonen wie Snoop Dogg und Gwyneth Paltrow.

Um diese Funktion zu nutzen, klicken die Nutzer einfach auf die Wiedergabetaste am unteren Rand des ausgewählten Artikels. Sie können zwischen verschiedenen Stimmen, Akzenten und Geschwindigkeiten wählen, um sich einzustimmen. Die Sprechgeschwindigkeit kann über einen praktischen Schieberegler von 0,1 bis 4,5 eingestellt werden, so dass für jeden ein angenehmes Hörtempo gewährleistet ist.

Die Fähigkeit der App, im Hintergrund zu laufen, während der Nutzer andere Nachrichten liest, bietet den doppelten Vorteil, dass man informiert bleibt, während man anderen Aktivitäten nachgeht, wie z. B. Sport, Pendeln oder Hausarbeit.

Artifact bietet über 30 kostenlose Sprachoptionen an und hat derzeit nicht die Absicht, Gebühren zu erheben. Diese Stimmen sind an einige wenige Akzente gebunden und decken Regionen wie Großbritannien, Australien, Nigeria und Südafrika ab. Die exklusiven prominenten Stimmen von Paltrow und Dogg sind nicht die einzigen Alleinstellungsmerkmale, denn auch lustige Alternativen wie "Mr. President", der an Obama erinnert, und "Dwight", der Dwight Schrute aus "The Office" verblüffend ähnelt, sind verfügbar.

Diese von der Künstlichen Intelligenz inspirierte Funktion ist Teil der vielen Erweiterungen, die Artifact nach seinem öffentlichen Start im Februar 2023 vorgenommen hat.

Im vergangenen Monat kündigte Artifact die Einbindung von KI an, um sensationslüsterne, klickheischende Titel umzuschreiben. Nutzer können Titel markieren, die als Clickbait gelten, woraufhin ein GPT-4-Modell die Umschreibung vornimmt. Geänderte Schlagzeilen werden mit einem Sternsymbol gekennzeichnet. Auch bei der Zusammenfassung von Artikeln setzt die App auf KI und bietet die Möglichkeit, lustige Zusammenfassungen wie "Erklären Sie, wie ich fünf bin" oder eine Reihe von ausdrucksstarken Emojis zu verwenden.

Durch den Einsatz von KI-Methoden kann das Empfehlungssystem von Artifact auch Inhalte auf der Grundlage des Nutzerverhaltens wie Klicks, Lese- und Verweildauer und Anteile personalisieren, anstatt nur zu berücksichtigen, was bei den Nutzern gerade angesagt ist.

Die Funktionen von Artifact weisen Parallelen zu anderen konkurrierenden Nachrichten-Apps auf, darunter Toutiao von ByteDance aus China, SmartNews aus Japan und News Break, eine weitere Nachrichten-App mit chinesischem Ursprung. Die Konkurrenz erstreckt sich auch auf Bereiche, in denen Informationskonsumenten ihre Nachrichten beziehen - Smartphone-Nachrichten-Apps von Apple und Google sowie Plattformen wie TikTok.

Mit der neuen Text-to-Speech-Funktion ist Artifact auch ein starker Konkurrent für "Read-it-later"-Apps wie Pocket, Matter und Instapaper. Ähnlich wie Artifact machen Plattformen wie AppMaster Fortschritte in der digitalen Welt und bieten den Nutzern eine vereinfachte Plattform zur Erstellung von Backend-, Web- und Mobilanwendungen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind.