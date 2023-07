Artifact, một ứng dụng tin tức độc đáo do các kiến ​​trúc sư ban đầu của Instagram xây dựng, đã tiết lộ tính năng hỗ trợ AI mới nhất của mình. Cùng với Speechify, họ đã giới thiệu tính năng chuyển văn bản thành giọng nói mới cho phép người dùng nghe rõ các bài báo. Bằng cách vượt ra khỏi giọng thuyết minh rô-bốt và đơn điệu điển hình, giọng nói tự nhiên có thể tùy chỉnh, điểm nhấn và tốc độ âm thanh có thể điều chỉnh đã được cung cấp cho người dùng. Tính năng này thậm chí còn bao gồm giọng nói của các biểu tượng văn hóa đại chúng như Snoop Dogg và Gwyneth Paltrow.

Để sử dụng tính năng này, người dùng chỉ cần nhấp vào nút phát ở cuối bài viết mà họ đã chọn. Các lựa chọn về giọng nói, trọng âm và tốc độ được cung cấp một cách phù hợp để bắt đầu điều chỉnh. Tốc độ nói có thể được điều chỉnh thông qua một thanh trượt thuận tiện, từ tốc độ chậm 0,1 lần đến nhanh 4,5 lần, đảm bảo tốc độ nghe thoải mái cho mọi người.

Khả năng chạy trong nền của ứng dụng, ngay cả khi người dùng đọc các câu chuyện khác, mang lại lợi ích kép là luôn được cập nhật thông tin trong khi tham gia vào các hoạt động khác như tập thể dục, đi lại hoặc làm việc nhà.

Artifact cung cấp hơn 30 tùy chọn thoại miễn phí mà hiện tại không có ý định tính phí. Những giọng nói này bị ràng buộc với một vài giọng chọn lọc bao gồm các khu vực như Vương quốc Anh, Úc, Nigeria và Nam Phi. Giọng nói nổi tiếng độc quyền của Paltrow và Dogg không phải là USP duy nhất, vì những giọng nói thú vị như 'Mr. President', giống với Obama và 'Dwight', người rất giống Dwight Schrute trong 'The Office', cũng được cung cấp.

Tính năng lấy cảm hứng từ AI này là một phần của nhiều bổ sung mà Artifact đã thực hiện sau khi ra mắt công chúng vào tháng 2 năm 2023.

Trong tháng trước, Artifact đã công bố việc kết hợp AI để viết lại các tiêu đề giật gân, thu hút nhấp chuột. Người dùng có thể đánh dấu các tiêu đề được coi là clickbait, sau đó mô hình GPT-4 sẽ thực hiện việc viết lại. Các tiêu đề đã thay đổi được đánh dấu rõ ràng bằng biểu tượng ngôi sao. Ứng dụng này cũng dựa vào AI để tóm tắt các bài báo, cho phép tùy chọn tóm tắt thú vị như "hãy giải thích như thể tôi mới 5 tuổi" hoặc một loạt biểu tượng cảm xúc biểu cảm.

Bằng cách sử dụng các phương pháp AI, Artifact cũng trao quyền cho hệ thống đề xuất của mình để cá nhân hóa nội dung dựa trên hành vi của người dùng như nhấp chuột, đọc và thời gian dừng, chia sẻ thay vì chỉ tính đến xu hướng trong cơ sở người dùng.

Các tính năng của Artifact có cơ sở song song với các ứng dụng tin tức của đối thủ cạnh tranh khác bao gồm Toutiao của ByteDance từ Trung Quốc, SmartNews của Nhật Bản và News Break, một ứng dụng tin tức khác có di sản Trung Quốc. Sự cạnh tranh của nó cũng mở rộng sang các lĩnh vực mà thông tin mà người tiêu dùng nhận được tin tức của họ - các ứng dụng tin tức trên điện thoại thông minh do Apple và Google cung cấp cũng như các nền tảng như TikTok.

Với tính năng chuyển văn bản thành giọng nói mới, Artifact cũng là ứng cử viên nặng ký cho các ứng dụng đọc sau như Pocket, Matter và Instapaper.