इंस्टाग्राम के मूल वास्तुकारों द्वारा निर्मित एक अद्वितीय समाचार ऐप, Artifact ने अपनी नवीनतम एआई-समर्थित सुविधा का अनावरण किया। Speechify के साथ मिलकर, उन्होंने एक नया टेक्स्ट-टू-स्पीच फीचर पेश किया है जो उपयोगकर्ताओं को समाचार लेखों को सुनने में सक्षम बनाता है। आम तौर पर नीरस और रोबोटिक वॉयस-ओवर से आगे बढ़कर, उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूलन योग्य प्राकृतिक आवाज़ें, उच्चारण और समायोज्य ऑडियो गति उपलब्ध कराई गई है। इस फीचर में स्नूप डॉग और ग्वेनेथ पाल्ट्रो जैसे पॉप-संस्कृति आइकन की आवाज़ें भी शामिल हैं।

इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, उपयोगकर्ता बस अपने द्वारा चुने गए लेख के नीचे प्ले बटन पर क्लिक करें। ट्यूनिंग शुरू करने के लिए आवाज, उच्चारण और गति के विकल्प उपयुक्त रूप से प्रदान किए जाते हैं। भाषण की गति को एक सुविधाजनक स्लाइडर के माध्यम से 0.1x की धीमी गति से लेकर तीव्र 4.5x तक संशोधित किया जा सकता है, जो हर किसी के लिए आरामदायक सुनने की गति की गारंटी देता है।

ऐप की पृष्ठभूमि में चलने की क्षमता, भले ही उपयोगकर्ता अन्य कहानियों को पढ़ रहे हों, अन्य गतिविधियों जैसे कि बाहर काम करना, यात्रा करना या घरेलू काम करने के दौरान सूचित रहने का दोहरा लाभ प्रदान करता है।

Artifact 30 से अधिक मुफ्त वॉयस विकल्प प्रदान करता है, फिलहाल शुल्क लगाने का कोई इरादा नहीं है। ये आवाज़ें यूके, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले कुछ चुनिंदा लहजों से जुड़ी हैं। पाल्ट्रो और डॉग की विशिष्ट सेलिब्रिटी आवाज़ें ही एकमात्र यूएसपी नहीं हैं, बल्कि 'मिस्टर' जैसे मज़ेदार विकल्प भी हैं। 'प्रेसिडेंट', जो ओबामा की प्रतिध्वनि है और 'ड्वाइट', जो 'द ऑफिस' के ड्वाइट श्रुट से काफी मिलता जुलता है, भी प्रदान किया गया है।

यह एआई-प्रेरित फीचर फरवरी 2023 में अपने सार्वजनिक लॉन्च के बाद Artifact किए गए कई अतिरिक्त सुविधाओं का एक हिस्सा है।

पिछले महीने में, Artifact सनसनीखेज, क्लिक-बेट शीर्षकों को फिर से लिखने के लिए एआई को शामिल करने की घोषणा की थी। उपयोगकर्ता क्लिकबेट के रूप में समझे जाने वाले शीर्षकों को चिह्नित कर सकते हैं, जिसके बाद GPT-4 मॉडल पुनर्लेखन का कार्य करता है। परिवर्तित शीर्षकों को एक स्टार आइकन के साथ विशिष्ट रूप से चिह्नित किया जाता है। ऐप लेखों को सारांशित करने के लिए एआई पर भी निर्भर करता है, जो 'मैं पांच साल का हूं जैसे समझाएं' या अभिव्यंजक इमोजी की एक श्रृंखला जैसे मजेदार सारांश के विकल्प को सक्षम करता है।

एआई पद्धतियों का उपयोग करते हुए, Artifact अपनी अनुशंसा प्रणाली को उपयोगकर्ता के व्यवहार जैसे क्लिक, पढ़ने और रुकने के समय, शेयरों के आधार पर सामग्री को वैयक्तिकृत करने के लिए सशक्त बनाता है, न कि केवल उपयोगकर्ता आधार के बीच क्या चलन है, इसे ध्यान में रखता है।

Artifact की विशेषताएं अन्य प्रतिस्पर्धी समाचार ऐप्स के साथ समानांतर आधार रखती हैं, जिनमें चीन से ByteDance का टाउटियाओ, जापान का SmartNews और चीनी विरासत वाला एक अन्य समाचार ऐप न्यूज ब्रेक शामिल हैं। इसकी प्रतिस्पर्धा उन क्षेत्रों तक भी फैली हुई है जहां सूचना उपभोक्ताओं को अपनी खबरें मिलती हैं - ऐप्पल और Google द्वारा प्रदान किए गए स्मार्टफोन समाचार ऐप और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म।

नए टेक्स्ट-टू-स्पीच फीचर के साथ, Artifact पॉकेट, मैटर और इंस्टापेपर जैसे रीड-इट-लेटर ऐप्स के लिए भी एक मजबूत दावेदार के रूप में खड़ा है।