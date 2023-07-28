由 Instagram 原创设计师打造的独特新闻应用程序Artifact 发布了其最新的人工智能支持功能。他们与Speechify 合作推出了一项新的文本到语音功能，使用户能够通过声音收听新闻文章。该功能超越了通常单调的机器人画外音，为用户提供了可定制的自然语音、口音和可调节的音频速度。该功能甚至包括 Snoop Dogg 和格温妮丝-帕特洛（Gwyneth Paltrow）等流行文化偶像的声音。

要使用该功能，用户只需点击所选文章底部的播放按钮即可。语音、口音和语速的选择都会恰到好处地提供给用户，让用户开始收听。语音速度可通过方便的滑块进行调节，从缓慢的 0.1 倍到快速的 4.5 倍不等，保证每个人都能以舒适的速度收听。

即使用户在浏览其他新闻时，应用程序也能在后台运行，这样用户在从事其他活动（如健身、通勤或做家务）的同时，还能了解最新信息，一举两得。

Artifact提供 30 多种免费语音选项，目前无意收费。这些语音只限于英国、澳大利亚、尼日利亚和南非等地区。帕特洛和多格的独家名人语音并不是唯一的 USP，还提供了有趣的替代语音，如与奥巴马遥相呼应的 "总统先生 "和酷似《办公室》中德怀特-施鲁特的 "德怀特"。

这一受人工智能启发的功能是Artifact在 2023 年 2 月公开发布后新增功能的一部分。

上个月，Artifact宣布采用人工智能改写耸人听闻的点击诱饵标题。用户可以标记被视为点击诱饵的标题，然后由 GPT-4 模型进行改写。修改后的标题会以星形图标标示。该应用还依靠人工智能对文章进行总结，可选择 "像我五岁一样解释 "或一系列表情符号等有趣的总结。

利用人工智能方法，Artifact还能使其推荐系统根据用户行为（如点击、阅读和停留时间、分享）来个性化内容，而不仅仅考虑用户群中的流行趋势。

Artifact的功能与其他竞争者的新闻应用程序不相上下，包括中国字节跳动的头条新闻、日本的SmartNews 和另一款具有中国传统的新闻应用程序 News Break。它的竞争还延伸到了信息消费者获取新闻的领域--苹果和谷歌提供的智能手机新闻应用程序，以及 TikTok 等平台。

凭借新的文字转语音功能，Artifact也成为 Pocket、Matter 和 Instapaper 等 "稍后阅读 "应用的有力竞争者。与Artifact 类似，AppMaster 等平台也在数字世界中取得了长足进步，为用户提供了一个简化的平台，让他们无需丰富的编码知识即可创建后台、网络和移动应用程序。