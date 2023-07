A Artifact, uma aplicação de notícias única criada pelos arquitectos originais do Instagram, revelou a sua mais recente funcionalidade suportada por IA. Juntamente com a Speechify, introduziram uma nova funcionalidade de conversão de texto em voz que permite aos utilizadores ouvir artigos noticiosos de forma audível. Ao ir além da voz-off tipicamente monótona e robótica, foram disponibilizadas aos utilizadores vozes naturais personalizáveis, sotaques e velocidades de áudio ajustáveis. A funcionalidade inclui até as vozes de ícones da cultura pop como Snoop Dogg e Gwyneth Paltrow.

Para utilizar esta funcionalidade, os utilizadores só têm de clicar no botão de reprodução na parte inferior do artigo que seleccionaram. As opções de vozes, sotaques e velocidades são fornecidas de forma adequada para começar a sintonizar. A velocidade do discurso pode ser modificada através de um cursor conveniente que vai desde o ritmo lento de 0,1x até ao rápido de 4,5x, garantindo uma velocidade de audição confortável para todos.

A capacidade da aplicação de funcionar em segundo plano, mesmo enquanto os utilizadores lêem outras histórias, tem a dupla vantagem de se manterem informados enquanto realizam outras actividades, como trabalhar, deslocar-se ou realizar tarefas domésticas.

O Artifact oferece mais de 30 opções de voz gratuitas, não tendo atualmente qualquer intenção de introduzir taxas. Estas vozes estão limitadas a alguns sotaques seleccionados que abrangem regiões como o Reino Unido, a Austrália, a Nigéria e a África do Sul. As vozes exclusivas de celebridades como Paltrow e Dogg não são as únicas vantagens, uma vez que também são disponibilizadas alternativas divertidas como "Mr. President", que faz eco de Obama, e "Dwight", que se assemelha muito a Dwight Schrute de "The Office".

Esta funcionalidade inspirada na IA faz parte das muitas adições que o Artifact fez após o seu lançamento público em fevereiro de 2023.

No mês anterior, o Artifact anunciou a incorporação de IA para reescrever títulos sensacionalistas e clickbait. Os usuários podem marcar títulos considerados clickbait, após o que um modelo GPT-4 realiza a reescrita. Os títulos alterados são marcados de forma distinta com um ícone de estrela. A aplicação também se baseia na IA para resumir artigos, permitindo a opção de resumos divertidos como "explique como se tivesse cinco anos" ou uma série de emojis expressivos.

Utilizando metodologias de IA, a Artifact também permite que o seu sistema de recomendação personalize o conteúdo com base no comportamento do utilizador, como cliques, leitura e tempo de permanência, acções, em vez de ter apenas em conta o que é tendência entre a base de utilizadores.

As características da Artifact são semelhantes às de outras aplicações de notícias concorrentes, incluindo a Toutiao da ByteDance da China, a SmartNews do Japão e a News Break, outra aplicação de notícias com herança chinesa. A concorrência também se estende a áreas onde os consumidores de informação obtêm as suas notícias - aplicações de notícias para smartphones fornecidas pela Apple e pela Google, e plataformas como o TikTok.

Com o novo recurso de conversão de texto em fala, o Artifact também é um forte concorrente para aplicativos de leitura posterior, como Pocket, Matter e Instapaper. À semelhança do Artifact, plataformas como AppMaster estão a dar passos largos no mundo digital, proporcionando aos utilizadores uma plataforma simplificada para criar aplicações backend, web e móveis sem necessidade de grandes conhecimentos de programação.