Artifact, aplikasi berita unik yang dibuat oleh arsitek asli Instagram, meluncurkan fitur terbaru yang didukung AI. Bersama dengan Speechify, mereka telah memperkenalkan fitur text-to-speech baru yang memungkinkan pengguna mendengarkan artikel berita dengan suara. Dengan melampaui voice-over yang biasanya monoton dan robotik, suara alami yang dapat disesuaikan, aksen, dan kecepatan audio yang dapat disesuaikan telah tersedia bagi pengguna. Fitur tersebut bahkan menyertakan suara ikon budaya pop seperti Snoop Dogg dan Gwyneth Paltrow.

Untuk memanfaatkan fitur ini, pengguna cukup mengklik tombol putar di bagian bawah artikel yang mereka pilih. Pilihan suara, aksen, dan kecepatan disediakan dengan tepat untuk mulai mendengarkan. Kecepatan ucapan dapat dimodifikasi melalui penggeser yang nyaman mulai dari kecepatan lambat 0,1x hingga 4,5x cepat, menjamin kecepatan mendengarkan yang nyaman untuk semua orang.

Kemampuan aplikasi untuk berjalan di latar belakang, bahkan saat pengguna membaca dengan teliti cerita lain, memberikan manfaat ganda untuk tetap mendapatkan informasi saat terlibat dalam aktivitas lain seperti berolahraga, bepergian, atau melakukan pekerjaan rumah tangga.

Artifact menyediakan lebih dari 30 opsi suara gratis tanpa ada niat untuk mengenakan biaya. Suara-suara ini terikat pada beberapa aksen tertentu yang mencakup wilayah seperti Inggris, Australia, Nigeria, dan Afrika Selatan. Suara selebritas eksklusif Paltrow dan Dogg bukan satu-satunya USP, karena pergantian yang menyenangkan seperti 'Mr. President', yang menggemakan Obama dan 'Dwight', yang sangat mirip dengan Dwight Schrute dari 'The Office', juga disediakan.

Fitur yang terinspirasi AI ini merupakan bagian dari banyak tambahan yang dibuat Artifact pasca peluncuran publiknya pada Februari 2023.

Pada bulan sebelumnya, Artifact mengumumkan penggabungan AI untuk menulis ulang judul umpan klik yang sensasional. Pengguna dapat menandai judul yang dianggap sebagai clickbait, setelah itu model GPT-4 melakukan penulisan ulang. Judul yang diubah secara khusus ditandai dengan ikon bintang. Aplikasi ini juga mengandalkan AI untuk meringkas artikel, memungkinkan opsi ringkasan menyenangkan seperti 'jelaskan seperti saya lima' atau serangkaian emoji ekspresif.

Menggunakan metodologi AI, Artifact juga memberdayakan sistem rekomendasinya untuk mempersonalisasi konten berdasarkan perilaku pengguna seperti klik, membaca dan waktu diam, berbagi daripada hanya mempertimbangkan apa yang sedang tren di antara basis pengguna.

Fitur Artifact memiliki dasar paralel dengan aplikasi berita pesaing lainnya termasuk Toutiao ByteDance dari China, SmartNews Jepang, dan News Break, aplikasi berita lain dengan warisan China. Persaingannya juga meluas ke area di mana konsumen informasi mendapatkan berita mereka - aplikasi berita smartphone yang disediakan oleh Apple dan Google, dan platform seperti TikTok.

Dengan fitur text-to-speech baru, Artifact juga berdiri sebagai pesaing kuat untuk aplikasi read-it-later seperti Pocket, Matter, dan Instapaper.