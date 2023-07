Artifact, une application d'actualités unique construite par les architectes originaux d'Instagram, a dévoilé sa dernière fonctionnalité soutenue par l'IA. En collaboration avec Speechify, elle a introduit une nouvelle fonction de synthèse vocale qui permet aux utilisateurs d'écouter les articles d'actualité de manière audible. En allant au-delà de la voix off typiquement monotone et robotique, des voix naturelles personnalisables, des accents et des vitesses audio réglables ont été mis à la disposition des utilisateurs. La fonction inclut même les voix d'icônes de la culture pop comme Snoop Dogg et Gwyneth Paltrow.

Pour utiliser cette fonction, les utilisateurs doivent simplement cliquer sur le bouton de lecture situé au bas de l'article qu'ils ont sélectionné. Des choix de voix, d'accents et de vitesses sont proposés pour commencer l'écoute. La vitesse d'élocution peut être modifiée à l'aide d'un curseur pratique allant du rythme lent de 0,1x au rythme rapide de 4,5x, ce qui garantit une vitesse d'écoute confortable pour tout le monde.

La capacité de l'application à fonctionner en arrière-plan, même lorsque les utilisateurs consultent d'autres articles, offre le double avantage de rester informé tout en s'adonnant à d'autres activités telles que l'entraînement, les déplacements ou les tâches ménagères.

Artifact propose plus de 30 options vocales gratuites et n'a pas l'intention de les rendre payantes. Ces voix sont liées à quelques accents sélectionnés couvrant des régions telles que le Royaume-Uni, l'Australie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les voix exclusives de Paltrow et de Dogg ne sont pas les seuls atouts de l'application, puisque des voix alternatives amusantes comme "Mr. President", qui fait écho à Obama, et "Dwight", qui ressemble étrangement à Dwight Schrute de l'émission "The Office", sont également proposées.

Cette fonction inspirée de l'IA fait partie des nombreux ajouts apportés par Artifact depuis son lancement public en février 2023.

Le mois dernier, Artifact a annoncé l'intégration de l'IA pour réécrire les titres sensationnalistes qui appâtent les internautes. Les utilisateurs peuvent marquer les titres considérés comme des appâts à clics, après quoi un modèle GPT-4 se charge de la réécriture. Les titres modifiés sont signalés par une icône en forme d'étoile. L'application s'appuie également sur l'IA pour résumer les articles, ce qui permet de proposer des résumés amusants tels que "Explique-moi comme si j'avais cinq ans" ou une série d'émojis expressifs.

Grâce aux méthodologies de l'IA, Artifact permet également à son système de recommandation de personnaliser le contenu en fonction du comportement de l'utilisateur, comme les clics, le temps de lecture et de séjour, les partages, plutôt que de prendre en compte uniquement les tendances de la base d'utilisateurs.

Les caractéristiques d'Artifact sont comparables à celles d'autres applications d'information concurrentes, notamment Toutiao de ByteDance(Chine), SmartNews(Japon) et News Break, une autre application d'information d'origine chinoise. La concurrence s'étend également aux domaines dans lesquels les consommateurs d'informations obtiennent leurs nouvelles : les applications d'actualités pour smartphones fournies par Apple et Google, et les plateformes comme TikTok.

Avec la nouvelle fonction de synthèse vocale, Artifact est également un concurrent de taille pour les applications de lecture ultérieure telles que Pocket, Matter et Instapaper. Dans la même veine qu'Artifact, des plateformes comme AppMaster progressent dans le monde numérique en offrant aux utilisateurs une plateforme simplifiée pour créer des applications backend, web et mobiles sans nécessiter de connaissances approfondies en codage.