Artifact ، وهو تطبيق إخباري فريد من نوعه تم إنشاؤه بواسطة المهندسين المعماريين الأصليين لـ Instagram ، عن أحدث ميزة مدعومة من AI. جنبا إلى جنب مع Speechify ، قاموا بإدخال ميزة تحويل النص إلى كلام جديدة تمكن المستخدمين من الاستماع إلى المقالات الإخبارية بصوت مسموع. من خلال الانتقال إلى ما هو أبعد من الصوت المعتاد والروبوتي ، أصبحت الأصوات الطبيعية القابلة للتخصيص واللهجات وسرعات الصوت القابلة للتعديل متاحة للمستخدمين. تتضمن الميزة أيضًا أصوات رموز الثقافة الشعبية مثل Snoop Dogg و Gwyneth Paltrow.

للاستفادة من هذه الميزة ، ينقر المستخدمون ببساطة على زر التشغيل أسفل المقالة التي اختاروها. يتم توفير خيارات الأصوات واللهجات والسرعات بشكل مناسب لبدء الضبط. يمكن تعديل سرعات الكلام من خلال شريط تمرير مناسب يتراوح من السرعة البطيئة البالغة 0.1x إلى 4.5x السريع ، مما يضمن سرعة استماع مريحة للجميع.

تعمل إمكانية تشغيل التطبيق في الخلفية ، حتى عندما يطلع المستخدمون على قصص أخرى ، على فائدة مزدوجة للبقاء على اطلاع أثناء الانخراط في أنشطة أخرى مثل التمرين أو التنقل أو القيام بالأعمال المنزلية.

توفر Artifact أكثر من 30 خيارًا صوتيًا مجانيًا مع عدم وجود نية في الوقت الحالي لتركيب الرسوم. ترتبط هذه الأصوات بلهجات قليلة مختارة تغطي مناطق مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيجيريا وجنوب إفريقيا. أصوات المشاهير الحصرية لـ Paltrow و Dogg ليست USPs الوحيدين ، مثل أصوات بديلة مرحة مثل Mr. الرئيس "، الذي يردد أصداء أوباما و" دوايت "، الذي يشبه بشكل لافت للنظر دوايت شروت من" المكتب ".

تشكل هذه الميزة المستوحاة من الذكاء الاصطناعي جزءًا من العديد من الإضافات التي أدخلتها Artifact بعد إطلاقها العام في فبراير 2023.

في الشهر السابق ، أعلنت Artifact عن دمج الذكاء الاصطناعي لإعادة كتابة عناوين مثيرة للنقر. يمكن للمستخدمين وضع علامة على العناوين التي تُعتبر كطباعة نقر ، وبعد ذلك يقوم نموذج GPT-4 بإعادة الكتابة. يتم تمييز العناوين المعدلة بشكل مميز برمز نجمة. يعتمد التطبيق أيضًا على الذكاء الاصطناعي لتلخيص المقالات ، مما يتيح خيار الملخصات الممتعة مثل "اشرح كأنني في الخامسة" أو سلسلة من الرموز التعبيرية التعبيرية.

باستخدام منهجيات الذكاء الاصطناعي ، تعمل Artifact أيضًا على تمكين نظام التوصيات الخاص بها لتخصيص المحتوى بناءً على سلوك المستخدم مثل النقرات والقراءة ووقت الإسهاب والمشاركة بدلاً من مجرد مراعاة ما يتجه بين قاعدة المستخدمين.

ميزات Artifact لها أرضية متوازية مع تطبيقات الأخبار المنافسة الأخرى بما في ذلك ByteDance 's Toutiao من الصين ، و SmartNews اليابانية ، و News Break ، وهو تطبيق إخباري آخر ذو تراث صيني. تمتد منافستها أيضًا إلى المجالات التي يحصل فيها مستهلكو المعلومات على أخبارهم - تطبيقات أخبار الهواتف الذكية التي تقدمها Apple و Google ، ومنصات مثل TikTok.

مع ميزة تحويل النص إلى كلام الجديدة ، تقف Artifact أيضًا كمنافس قوي لتطبيقات القراءة لاحقًا مثل Pocket و Matter و Instapaper. في عروق مماثلة لـ Artifact AppMaster are making strides in the digital world providing users with a simplified platform to create backend, web and mobile applications without requiring extensive coding knowledge.