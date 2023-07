Instagram의 최초 설계자가 만든 독특한 뉴스 앱인 Artifact 가 최신 AI 지원 기능을 공개했습니다. Speechify 와 함께 사용자가 뉴스 기사를 들을 수 있는 새로운 텍스트 음성 변환 기능을 도입했습니다. 일반적으로 단조롭고 기계적인 음성 해설을 넘어 사용자가 사용자 정의할 수 있는 자연스러운 음성, 악센트 및 조정 가능한 오디오 속도를 사용할 수 있게 되었습니다. 이 기능에는 Snoop Dogg 및 Gwyneth Paltrow와 같은 대중 문화 아이콘의 목소리도 포함됩니다.

이 기능을 사용하려면 사용자는 선택한 기사 하단의 재생 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다. 음성, 악센트 및 속도 선택이 적절하게 제공되어 튜닝을 시작할 수 있습니다. 느린 속도의 0.1x에서 빠른 4.5x까지 편리한 슬라이더를 통해 음성 속도를 수정할 수 있어 모두에게 편안한 청취 속도를 보장합니다.

사용자가 다른 이야기를 읽는 동안에도 백그라운드에서 실행되는 앱 기능은 운동, 통근 또는 집안일 수행과 같은 다른 활동에 참여하는 동안 정보를 유지하는 이중 이점을 제공합니다.

Artifact 현재 요금을 부과할 의도가 없는 30개 이상의 무료 음성 옵션을 제공합니다. 이러한 목소리는 영국, 호주, 나이지리아 및 남아프리카와 같은 지역을 다루는 일부 악센트에 묶여 있습니다. Paltrow와 Dogg의 독점적인 유명인 목소리는 'Mr. 오바마를 연상시키는 프레지던트'와 '오피스'의 드와이트 슈루트를 빼닮은 '드와이트'도 등장한다.

AI에서 영감을 받은 이 기능은 Artifact 2023년 2월에 공개 출시한 후 추가한 많은 기능의 일부입니다.

지난 달, Artifact AI를 통합하여 선정적인 클릭 미끼 제목을 다시 작성한다고 발표했습니다. 사용자는 클릭 베이트로 간주되는 제목을 표시할 수 있으며 GPT-4 모델이 재작성을 수행합니다. 변경된 헤드라인은 별표 아이콘으로 눈에 띄게 표시됩니다. 또한 이 앱은 기사를 요약하는 데 AI를 사용하여 '5살처럼 설명하기'와 같은 재미있는 요약 옵션이나 일련의 표현 이모티콘을 사용할 수 있습니다.

Artifact AI 방법론을 사용하여 추천 시스템이 사용자 기반의 추세를 고려하는 대신 클릭, 읽기 및 체류 시간, 공유와 같은 사용자 행동을 기반으로 콘텐츠를 개인화할 수 있도록 합니다.

Artifact 의 기능은 중국의 ByteDance 의 Toutiao, 일본의 SmartNews, News Break, 중국 전통의 또 다른 뉴스 앱을 비롯한 다른 경쟁 뉴스 앱과 유사합니다. 경쟁은 정보 소비자가 뉴스를 얻는 영역, 즉 Apple 및 Google에서 제공하는 스마트폰 뉴스 앱과 TikTok과 같은 플랫폼으로 확장됩니다.

새로운 텍스트 음성 변환 기능을 통해 Artifact Pocket, Matter 및 Instapaper와 같은 나중에 읽을 수 있는 앱의 강력한 경쟁자이기도 합니다.