Artifact, een unieke nieuws-app gebouwd door de oorspronkelijke architecten van Instagram, heeft zijn nieuwste AI-ondersteunde functie onthuld. Samen met Speechify hebben ze een nieuwe tekst-naar-spraakfunctie geïntroduceerd waarmee gebruikers nieuwsartikelen hoorbaar kunnen beluisteren. Door verder te gaan dan de typische monotone en robotachtige voice-over, zijn aanpasbare natuurlijke stemmen, accenten en aanpasbare audiosnelheden beschikbaar gemaakt voor gebruikers. De functie bevat zelfs stemmen van popcultuuriconen als Snoop Dogg en Gwyneth Paltrow.

Om gebruik te maken van deze functie hoeven gebruikers alleen maar te klikken op de afspeelknop onderaan het artikel dat ze hebben geselecteerd. Keuzes uit stemmen, accenten en snelheden worden treffend weergegeven om te beginnen met afstemmen. Spraaksnelheden kunnen worden aangepast met een handige schuifregelaar, variërend van het trage tempo van 0,1x tot het snelle 4,5x, zodat iedereen een comfortabele luistersnelheid heeft.

De mogelijkheid om de app op de achtergrond te laten draaien, zelfs als gebruikers andere verhalen lezen, biedt het dubbele voordeel dat je op de hoogte blijft terwijl je andere activiteiten doet, zoals sporten, woon-werkverkeer of huishoudelijke taken.

Artifact biedt meer dan 30 gratis spraakopties en is momenteel niet van plan om hiervoor kosten in rekening te brengen. Deze stemmen zijn gebonden aan een select aantal accenten in regio's als Groot-Brittannië, Australië, Nigeria en Zuid-Afrika. De exclusieve celebritystemmen van Paltrow en Dogg zijn niet de enige USP's, want er zijn ook leuke alternatieven zoals 'Mr. President', die Obama echoot en 'Dwight', die opvallend veel lijkt op Dwight Schrute uit 'The Office'.

Deze AI-geïnspireerde functie maakt deel uit van de vele toevoegingen die Artifact heeft gedaan na de publieke lancering in februari 2023.

Vorige maand kondigde Artifact de integratie van AI aan om sensationele, clickbait-titels te herschrijven. Gebruikers kunnen titels markeren die ze als clickbait beschouwen, waarna een GPT-4 model het herschrijven uitvoert. Gewijzigde koppen worden duidelijk gemarkeerd met een sterpictogram. De app vertrouwt ook op AI voor het samenvatten van artikelen, waardoor grappige samenvattingen zoals 'leg uit alsof ik vijf ben' of een reeks expressieve emoji's mogelijk zijn.

Met behulp van AI-methoden stelt Artifact zijn aanbevelingssysteem ook in staat om content te personaliseren op basis van gebruikersgedrag zoals klikken, lees- en verblijftijd, aandelen in plaats van alleen rekening te houden met wat trending is onder de gebruikers.

De functies van Artifact zijn vergelijkbaar met die van andere concurrerende nieuwsapps, waaronder ByteDance's Toutiao uit China, het Japanse SmartNews en News Break, een andere nieuwsapp met Chinese achtergrond. De concurrentie strekt zich ook uit naar gebieden waar informatieconsumenten hun nieuws vandaan halen: nieuwsapps voor smartphones van Apple en Google en platforms zoals TikTok.

Met de nieuwe tekst-naar-spraak functie is Artifact ook een sterke concurrent voor lees-het-later apps zoals Pocket, Matter en Instapaper. Net als Artifact maken platformen als AppMaster stappen in de digitale wereld door gebruikers een vereenvoudigd platform te bieden om backend-, web- en mobiele applicaties te maken zonder dat ze uitgebreide kennis van codering nodig hebben.